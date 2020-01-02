Тянак взял пример с Хэмилтона и Маркеса

Отт Тянак, выигравший в этом году мировое первенство по ралли, не воспользовался правом украсить свой автомобиль чемпионской единичкой и в этом году будет выступать под стартовым номером 8.

Таким образом, эстонский гонщик поступил так же, как ранее Льюис Хэмилтон и Марк Маркес: чемпионы Ф1 и MotoGP после завоевания очередных титулов предпочитают продолжать выступления под любимыми номерами 44 и 93.

Себастьен Ожье, никогда не отказывавшемуся от единицы, пришлось впервые за последние 6 лет выбрать номер – и француз остановил свой выбор на числе 19. Примечательно, что в прошлом году под номером 19 выступал Себастьен Леб, который на этот раз поведет в бой автомобиль под номером 9.

Обращает на себя внимание выбор Калле Рованперы: дебютант WRC будет выступать под номером 69, который стал знаменитым благодаря чемпиону MotoGP Ники Хейдену.