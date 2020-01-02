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Тянак взял пример с Хэмилтона и Маркеса

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Тянак взял пример с Хэмилтона и Маркеса
Автор:
2 янв. 2020 г., 04:20

Организаторы чемпионата мира озвучили стартовые номера, которые будут использовать участники турнира – при этом выяснилось, что наиболее желанное пилотами число впервые за долгое время осталось «бесхозным».

Отт Тянак, выигравший в этом году мировое первенство по ралли, не воспользовался правом украсить свой автомобиль чемпионской единичкой и в этом году будет выступать под стартовым номером 8.

Таким образом, эстонский гонщик поступил так же, как ранее Льюис Хэмилтон и Марк Маркес: чемпионы Ф1 и MotoGP после завоевания очередных титулов предпочитают продолжать выступления под любимыми номерами 44 и 93.

Себастьен Ожье, никогда не отказывавшемуся от единицы, пришлось впервые за последние 6 лет выбрать номер – и француз остановил свой выбор на числе 19. Примечательно, что в прошлом году под номером 19 выступал Себастьен Леб, который на этот раз поведет в бой автомобиль под номером 9.

Обращает на себя внимание выбор Калле Рованперы: дебютант WRC будет выступать под номером 69, который стал знаменитым благодаря чемпиону MotoGP Ники Хейдену.

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Об этой статье

Серия WRC
Автор Джакомо Раули

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