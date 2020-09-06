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WRC / Ралли Эстония / Отчет о гонке

Тянак выиграл Ралли Эстония – это первая победа чемпиона WRC в нынешнем сезоне

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Тянак выиграл Ралли Эстония – это первая победа чемпиона WRC в нынешнем сезоне
Автор:
, Главный редактор

Лидером чемпионата мира остается Себастьен Ожье – хотя его отрыв от ближайшего преследователя немного сократился

Отт Тянак, выступающий за команду Hyundai, выиграл Ралли Эстония. Гонка в Прибалтике стала четвертым этапом чемпионата мира по ралли – и первым после продлившейся полгода паузы из-за пандемии коронавируса.

Ситуация в лидирующей группе по ходу воскресенья не изменилась – в частности, занимающий второе место Крейг Брин предпочел не рисковать в борьбе за победу, а спокойно добраться до финиша. Это помогло ирландцу повторить свой лучший результат в карьере и во второй раз закончить этап чемпионата мира на второй позиции.

Финишировавший третьим Себастьен Ожье остается лидером общего зачета – в том числе благодаря неудаче Тьерри Невилля. Пилот Hyundai, который перед началом сезона находился в турнирной таблице выше своих товарищей по команде, сошел с трассы и в субботы, и в воскресенье. Причиной первого схода стало повреждение машины после вылета с трассы, а второго – техническая неисправность.

Впрочем, отрыв Ожье от ближайшего преследователя по итогам ралли сократился с 12-ти очков до 9-ти. Элфин Эванс (выступающий, как и француз, за Toyota) финишировал на одну строчку ниже Ожье – но показал второе время на призовом спецучастке и благодаря полученным за это баллам по итогам гонки набрал больше очков, чем многократный чемпион мира.

Россиянин Николай Грязин почти все воскресенье занимал второе место в своей категории, но на последнем спецучастке проколол колесо через 400 метров после старта 20-километрового допа. «У нас не было задачи рисковать – нам нужно было просто доехать до финиша, – прокомментировал ситуацию пилот. – И я даже не понял, где мы получили прокол». Потеря нескольких минут отбросила россиянина на 5-е место в категории WRC 2.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Эстония
Пилоты Отт Тянак
Автор Кирилл Качнов

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