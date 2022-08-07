Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет
WRC / Ралли Финляндия Отчет о гонке

Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия

Эстонский гонщик Hyundai стал сильнейшим во второй раз в сезоне, но после трех дней борьбы его преимущество над лидером сезона составило всего семь секунд

Том Ховард
Автор:
, News editor
Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Финский этап WRC традиционно считается главной гонкой сезона – хотя за победу тут дают те же очки, что и везде, быстрые «трехмерные» дороги в окрестностях Ювяскюля покоряются лишь тем, кто умеет находить верный баланс между риском и скоростью. 

В этот раз интригой гонки стала погоня экипажей Toyota за Оттом Тянаком. Тот захватил лидерство с самого утра пятницы, но по итогам дня оторвался от Эсапекки Лаппи лишь на 3,8 секунды. В субботу главным преследователем пилота Hyundai стал лидер общего зачета Калле Рованпера – днем ранее тот терял время, так как первым выезжал на гравийные допы. 

По ходу дня финн дважды чуть не разбил машину, но поднялся с четвертого места на второе, остановившись в 8,3 секундах за Тянаком. Все должны были решить четыре воскресных спецучастка.

Отт стал быстрейшим на первом из них, второй гонщики закончили вровень, а на третьем верх взял Калле. Теперь перед решающим СУ – где, кроме того, разыгрывались бонусные очки – соперников разделяли ровно десять секунд. 

Рованпера был неудержим на домашних дорожках и стал лучшим по времени – но и Тянак доказал, что кое-что умеет за рулем раллийной машины. Даже отдав три с лишним секунды, Отт добыл вторую победу в сезоне. Это третий успех гонщика на Ралли Финляндия. Побеждать в этой гонке еще чаще не удавалось никому за всю историю WRC.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Рованпера остался вторым, а Лаппи финишировал третьим даже несмотря на переворот по ходу предпоследнего допа: гонщик Toyota свалился в канаву в быстром вираже, совершил три переворота, разбил стекла и радиатор. 

Несмотря на это, машина смогла продолжить движение, а потеря времени составила всего 18 секунд.  Правда, экипажу пришлось остановиться у ближайшего озерца и долить воды в систему охлаждения, но такой исход аварии все равно следует признать большим везением. 

Лучшим из тех, кто не представляет Скандинавию или Прибалтику, в гонке стал Элфин Эванс. Он подтвердил скорость Toyota четвертым результатом, хотя и терял время в субботу из-за поломки подвески. 

Тьерри Невилль вновь не смог поддерживать темп Тянака на одинаковой технике – даже избежав каких-то видимых проблем, бельгиец финишировал на Hyundai только пятым, почти в двух с половиной минутах за партнером по команде.

Такамото Кацута продолжил серию финишей и заработал очки в восьмой гонке подряд – на этот раз за шестое место. Гус Гринсмит стал сильнейшим представителем M-Sport Ford на седьмой позиции.

Лидер этой команды Крейг Брин держался в пятерке лидеров, пока в субботу не оторвал заднее колесо, задев насыпь на обочине. Также не повезло выступающим на Puma Адриену Фурмо и дебютанту Яри Хуттунену: первый налетел на камень, второго подвел топливный насос. 

Оливер Сольберг из Hyundai перевернул машину в первом же повороте пятничной программы и сошел из-за повреждений каркаса безопасности.  

В зачете WRC2 Теему Сунинен одержал домашнюю победу, опередив ни 7,7 секунды Эмиля Линдхольма. 

С точки зрения борьбы за титул финская гонка почти ничего не поменяла: Рованпера по-прежнему далеко впереди (198 очков), опережая Тянака и стабильного Невилля (у обоих по 104).

Сезон WRC продолжится уже через две недели в Бельгии.

Результаты бонусного СУ Ралли Финляндия

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера Finland Йонне Халттунен Toyota GR Yaris Rally1 RC1 5'17.1  
2 Ireland Крейг Брин Ireland Пол Нэгл Ford Puma Rally1 RC1 5'20.2 3.1
3 United Kingdom Элфин Эванс United Kingdom Скотт Мартин Toyota GR Yaris Rally1 RC1 5'20.2 3.1
4 Estonia Отт Тянак Estonia Мартин Ярвеоя Hyundai i20 N Rally1 RC1 5'20.3 3.2
5 Belgium Тьерри Невилль Belgium Мартейн Видаге Hyundai i20 N Rally1 RC1 5'20.3 3.2
Полные результаты

Результаты Ралли Финляндия

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:24'04.6  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:24'11.4 6.8
3 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:25'25.3 1'20.7
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:25'42.2 1'37.6
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:26'22.6 2'18.0
6 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:27'13.6 3'09.0
7 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 2:28'01.6 3'57.0
8 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 2:33'35.9 9'31.3
9 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:33'43.6 9'39.0
10 Finland Яри Хуттунен
Микко Лукка 		Ford Puma Rally1 RC1 2:34'36.2 10'31.6
Полные результаты
Поделились
Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет
Предыдущая новость

Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия Ралли Финляндия
WRC

Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия

Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония Ралли Эстония
WRC

Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония

Рованпера уехал от соперников на Ралли Эстония Ралли Эстония
WRC

Рованпера уехал от соперников на Ралли Эстония

Отт Тянак Больше от
Отт Тянак
Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет Ралли Финляндия
WRC

Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет

Драматичный финал Ралли Хорватия принес победу Рованпере Ралли Хорватия
WRC

Драматичный финал Ралли Хорватия принес победу Рованпере

Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия Ралли Хорватия
WRC

Прокол резко сократил отрыв Рованперы от Тянака на Ралли Хорватия

Hyundai Motorsport Больше от
Hyundai Motorsport
Hyundai выбрала третьего пилота для Ралли Сафари Ралли Кения
WRC

Hyundai выбрала третьего пилота для Ралли Сафари

Hyundai и Honda поделили победы на первом этапе WTCR в По Франция
WTCR

Hyundai и Honda поделили победы на первом этапе WTCR в По

Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai Ралли Хорватия
WRC

Эксперт: В Хорватии Тянак показал свое лучшее выступление с Hyundai

Самое важное:

Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия
WRC WRC

Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия

Эстонский гонщик Hyundai стал сильнейшим во второй раз в сезоне, но после трех дней борьбы его преимущество над лидером сезона составило всего семь секунд

Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет
WRC WRC

Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет

Лидер чемпионата мира вышел на второе место и уступает эстонцу 8,4 секунды

Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия
WRC WRC

Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия

Хотя в одну минуту по итогам пятницы уложились семь экипажей, реальную борьбу весь день вели Отт Тянак на Hyundai и Эсапекка Лаппи на Toyota

Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония
WRC WRC

Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония

Борьбы за победу на седьмом этапе сезона WRC по сути не было. Лидер общего зачета выиграл 14 из 24 спецучастков и уехал от преследователей на минуту

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.