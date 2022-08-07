Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия
Эстонский гонщик Hyundai стал сильнейшим во второй раз в сезоне, но после трех дней борьбы его преимущество над лидером сезона составило всего семь секунд
Финский этап WRC традиционно считается главной гонкой сезона – хотя за победу тут дают те же очки, что и везде, быстрые «трехмерные» дороги в окрестностях Ювяскюля покоряются лишь тем, кто умеет находить верный баланс между риском и скоростью.
В этот раз интригой гонки стала погоня экипажей Toyota за Оттом Тянаком. Тот захватил лидерство с самого утра пятницы, но по итогам дня оторвался от Эсапекки Лаппи лишь на 3,8 секунды. В субботу главным преследователем пилота Hyundai стал лидер общего зачета Калле Рованпера – днем ранее тот терял время, так как первым выезжал на гравийные допы.
По ходу дня финн дважды чуть не разбил машину, но поднялся с четвертого места на второе, остановившись в 8,3 секундах за Тянаком. Все должны были решить четыре воскресных спецучастка.
Отт стал быстрейшим на первом из них, второй гонщики закончили вровень, а на третьем верх взял Калле. Теперь перед решающим СУ – где, кроме того, разыгрывались бонусные очки – соперников разделяли ровно десять секунд.
Рованпера был неудержим на домашних дорожках и стал лучшим по времени – но и Тянак доказал, что кое-что умеет за рулем раллийной машины. Даже отдав три с лишним секунды, Отт добыл вторую победу в сезоне. Это третий успех гонщика на Ралли Финляндия. Побеждать в этой гонке еще чаще не удавалось никому за всю историю WRC.
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Toyota Racing
Рованпера остался вторым, а Лаппи финишировал третьим даже несмотря на переворот по ходу предпоследнего допа: гонщик Toyota свалился в канаву в быстром вираже, совершил три переворота, разбил стекла и радиатор.
Несмотря на это, машина смогла продолжить движение, а потеря времени составила всего 18 секунд. Правда, экипажу пришлось остановиться у ближайшего озерца и долить воды в систему охлаждения, но такой исход аварии все равно следует признать большим везением.
Лучшим из тех, кто не представляет Скандинавию или Прибалтику, в гонке стал Элфин Эванс. Он подтвердил скорость Toyota четвертым результатом, хотя и терял время в субботу из-за поломки подвески.
Тьерри Невилль вновь не смог поддерживать темп Тянака на одинаковой технике – даже избежав каких-то видимых проблем, бельгиец финишировал на Hyundai только пятым, почти в двух с половиной минутах за партнером по команде.
Такамото Кацута продолжил серию финишей и заработал очки в восьмой гонке подряд – на этот раз за шестое место. Гус Гринсмит стал сильнейшим представителем M-Sport Ford на седьмой позиции.
Лидер этой команды Крейг Брин держался в пятерке лидеров, пока в субботу не оторвал заднее колесо, задев насыпь на обочине. Также не повезло выступающим на Puma Адриену Фурмо и дебютанту Яри Хуттунену: первый налетел на камень, второго подвел топливный насос.
Оливер Сольберг из Hyundai перевернул машину в первом же повороте пятничной программы и сошел из-за повреждений каркаса безопасности.
В зачете WRC2 Теему Сунинен одержал домашнюю победу, опередив ни 7,7 секунды Эмиля Линдхольма.
С точки зрения борьбы за титул финская гонка почти ничего не поменяла: Рованпера по-прежнему далеко впереди (198 очков), опережая Тянака и стабильного Невилля (у обоих по 104).
Сезон WRC продолжится уже через две недели в Бельгии.
Результаты бонусного СУ Ралли Финляндия
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
|Калле Рованпера Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|5'17.1
|2
|Крейг Брин Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|5'20.2
|3.1
|3
|Элфин Эванс Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|5'20.2
|3.1
|4
|Отт Тянак Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|5'20.3
|3.2
|5
|Тьерри Невилль Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|5'20.3
|3.2
|Полные результаты
Результаты Ралли Финляндия
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:24'04.6
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:24'11.4
|6.8
|3
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:25'25.3
|1'20.7
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:25'42.2
|1'37.6
|5
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:26'22.6
|2'18.0
|6
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:27'13.6
|3'09.0
|7
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:28'01.6
|3'57.0
|8
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|2:33'35.9
|9'31.3
|9
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:33'43.6
|9'39.0
|10
| Яри Хуттунен
Микко Лукка
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:34'36.2
|10'31.6
|Полные результаты
Самое важное:
Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия
Эстонский гонщик Hyundai стал сильнейшим во второй раз в сезоне, но после трех дней борьбы его преимущество над лидером сезона составило всего семь секунд
Тянак сохранил лидерство в Ралли Финляндия, Рованпера догоняет
Лидер чемпионата мира вышел на второе место и уступает эстонцу 8,4 секунды
Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия
Хотя в одну минуту по итогам пятницы уложились семь экипажей, реальную борьбу весь день вели Отт Тянак на Hyundai и Эсапекка Лаппи на Toyota
Рованпера разгромил соперников и выиграл Ралли Эстония
Борьбы за победу на седьмом этапе сезона WRC по сути не было. Лидер общего зачета выиграл 14 из 24 спецучастков и уехал от преследователей на минуту