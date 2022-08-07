Тянак выиграл дуэль у Рованперы за победу в Ралли Финляндия

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Финский этап WRC традиционно считается главной гонкой сезона – хотя за победу тут дают те же очки, что и везде, быстрые «трехмерные» дороги в окрестностях Ювяскюля покоряются лишь тем, кто умеет находить верный баланс между риском и скоростью.

В этот раз интригой гонки стала погоня экипажей Toyota за Оттом Тянаком. Тот захватил лидерство с самого утра пятницы, но по итогам дня оторвался от Эсапекки Лаппи лишь на 3,8 секунды. В субботу главным преследователем пилота Hyundai стал лидер общего зачета Калле Рованпера – днем ранее тот терял время, так как первым выезжал на гравийные допы.

По ходу дня финн дважды чуть не разбил машину, но поднялся с четвертого места на второе, остановившись в 8,3 секундах за Тянаком. Все должны были решить четыре воскресных спецучастка.

Отт стал быстрейшим на первом из них, второй гонщики закончили вровень, а на третьем верх взял Калле. Теперь перед решающим СУ – где, кроме того, разыгрывались бонусные очки – соперников разделяли ровно десять секунд.

Рованпера был неудержим на домашних дорожках и стал лучшим по времени – но и Тянак доказал, что кое-что умеет за рулем раллийной машины. Даже отдав три с лишним секунды, Отт добыл вторую победу в сезоне. Это третий успех гонщика на Ралли Финляндия. Побеждать в этой гонке еще чаще не удавалось никому за всю историю WRC.

Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Рованпера остался вторым, а Лаппи финишировал третьим даже несмотря на переворот по ходу предпоследнего допа: гонщик Toyota свалился в канаву в быстром вираже, совершил три переворота, разбил стекла и радиатор.

Несмотря на это, машина смогла продолжить движение, а потеря времени составила всего 18 секунд. Правда, экипажу пришлось остановиться у ближайшего озерца и долить воды в систему охлаждения, но такой исход аварии все равно следует признать большим везением.

Лучшим из тех, кто не представляет Скандинавию или Прибалтику, в гонке стал Элфин Эванс. Он подтвердил скорость Toyota четвертым результатом, хотя и терял время в субботу из-за поломки подвески.

Тьерри Невилль вновь не смог поддерживать темп Тянака на одинаковой технике – даже избежав каких-то видимых проблем, бельгиец финишировал на Hyundai только пятым, почти в двух с половиной минутах за партнером по команде.

Такамото Кацута продолжил серию финишей и заработал очки в восьмой гонке подряд – на этот раз за шестое место. Гус Гринсмит стал сильнейшим представителем M-Sport Ford на седьмой позиции.

Лидер этой команды Крейг Брин держался в пятерке лидеров, пока в субботу не оторвал заднее колесо, задев насыпь на обочине. Также не повезло выступающим на Puma Адриену Фурмо и дебютанту Яри Хуттунену: первый налетел на камень, второго подвел топливный насос.

Оливер Сольберг из Hyundai перевернул машину в первом же повороте пятничной программы и сошел из-за повреждений каркаса безопасности.

В зачете WRC2 Теему Сунинен одержал домашнюю победу, опередив ни 7,7 секунды Эмиля Линдхольма.

С точки зрения борьбы за титул финская гонка почти ничего не поменяла: Рованпера по-прежнему далеко впереди (198 очков), опережая Тянака и стабильного Невилля (у обоих по 104).

Сезон WRC продолжится уже через две недели в Бельгии.

Результаты бонусного СУ Ралли Финляндия

Результаты Ралли Финляндия