Тянак выиграл дуэль у Брина за победу на Ралли Швеция

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Единственная снежная гонка в календаре мирового ралли традиционно считается вотчиной местных пилотов – ее почти всегда выигрывают экипажи из Скандинавии или Прибалтики. Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время победы порой доставались «чужеземцам», но каждый такой случай по-прежнему считается особенным.

В 2023 году к столь незаурядному достижению вплотную подошел Крейг Брин. Ирландский пилот выступает за Hyundai с частичной программой, и именно в Швеции он впервые в этом сезоне вышел на старт.

Брин захватил лидерство уже в пятницу, однако закончил день всего в 2,6 секундах впереди Отта Тянака из M-Sport Ford. Всю субботу соперники вели отчаянную дуэль с переменным успехом, обоих подвели шины, а Крейга – еще и гибридная система двигателя.

В итоге перед стартом трех воскресных допов Отт лидировал с перевесом в 8,6 секунды.

Крейг Брин, Джеймс Фултон, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

На утреннем СУ16 протяженностью 26,5 км эстонец добавил к ним еще три, даже несмотря на недостаточно уверенную работу тормозов его Puma.

После быстрого сервиса экипажи вторично преодолели тот же участок, и на этот раз быстрее проехал уже Брин. В погоне за первой в карьере победой на этапе WRC он не просто вернул потерянное, но и отыграл одну дополнительную десятую.

Судьбу победы должен был решит завершающий гонку бонусный спецучасток протяженностью в 10 километров. К сожалению, Брин опоздал на его старт, за что по правилам получил от судей десять штрафных секунд. Компенсировать такую потерю на короткой дистанции было уже нереально.

Более того, наказание едва не лишило Крейга и второго места, но он все же удержался – и повторил лучший результат в карьере. Прежде ирландец уже пять раз финишировал вторым, но победа в который раз ускользнула от него. К слову, штурман Джеймс Фултон впервые в карьере поднимется на пьедестал чемпионата мира.

Сильнейшим по итогам этапа стал Тянак – он отыграл еще пару десятых на бонусном СУ и довел преимущество до комфортных 18,7 секунды. Это важнейший результат для чемпиона мира 2020 года после недавней смены команды. А для самой M-Sport победа Отта стала первой с прошлогоднего успеха Себастьена Леба в Монте-Карло.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

Третье место в гонке – то, которое в итоге едва не стало вторым – оспаривали Тьерри Невилль на Hyundai и Калле Рованпера на Toyota. Бельгиец заболел накануне старта, потому был не особенно быстр в пятницу, но затем заметно ускорился. Он начинал финальный день в 3,8 секундах впереди действующего чемпиона.

Гонщики обменялись победами на двух первых допах дня, после чего отрыв увеличился до 7,1 секунды в пользу Невилля. На решающем СУ Тьерри лишь чудом не застрял в сугробе, потерял время – но созданного запаса все же хватило, чтобы опередить прошлогоднего триумфатора гонки и подняться на подиум. Впрочем, без этой ошибки он наверняка стал бы вторым.

Элфин Эванс, побеждавший в Швеции в 2020 году, на этот раз привел свою Toyota к финишу на пятой позиции, Пьер-Луи Лубе на не самом удобном для себя покрытии с большим отставанием занимал шестое место, но вынужден был остановиться из-за поломки мотора по ходу самого последнего спецучастка.

Французу повезло, что заряда гибридной системы хватило, чтобы завершить дистанцию. Он потерял больше двух минут, но все же смог преодолеть спецучасток.

Еще два гонщика в этот раз также не избежали серьезных неприятностей. Эсапекка Лаппи до вечера пятницы претендовал на подиум, но из-за отслоившегося протектора усадил свою Hyundai в сугроб и потерял семь минут, пока зрители возвращали его на дорогу. Однако в итоге финн все же довел Hyundai до финиша на седьмом месте – собрав, вдобавок, максимум бонусных очков.

А вот Такамото Кацута, который прежде считался самым стабильным среди гонщиков WRC, на этот раз опрокинул машину на СУ5. Он вернулся в гонку, но окончательно сошел из-за поломки перед стартом финального скоростного участка.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

Это позволило подняться до восьмой строчки в генеральной классификации лучшему участнику на технике RC2 – им стал Оливер Сольберг на Skoda.

Россиянин Николай Грязин, также выступающий на хэтчбеке Fabia последней спецификации, хоть и смотрелся не столь уверенно, как на первом этапе в Монако, но избежал ошибок и стал четвертым в своей зачетной группе.

Победа в шведских снегах вывела Отта Тянака в лидеры сезона WRC с 41 очком. У Рованперы теперь 38 баллов, у Невилля – 32.

Сезон мирового ралли продолжится в середине марта в Мехико.

Результаты бонусного СУ18 Ралли Швеция

Результаты Ралли Швеция