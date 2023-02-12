Предыдущая / Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция Следующая / «Бог скорости решил иначе». Как провалилась первая хитрость Абитбуля в WRC
WRC / Ралли Швеция Отчет о гонке

Тянак выиграл дуэль у Брина за победу на Ралли Швеция

На протяжении четырех дней гонщики вели спор за звание сильнейшего – и верх с небольшим перевесом взял эстонец из M-Sport Ford

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Тянак выиграл дуэль у Брина за победу на Ралли Швеция
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Единственная снежная гонка в календаре мирового ралли традиционно считается вотчиной местных пилотов – ее почти всегда выигрывают экипажи из Скандинавии или Прибалтики. Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время победы порой доставались «чужеземцам», но каждый такой случай по-прежнему считается особенным. 

В 2023 году к столь незаурядному достижению вплотную подошел Крейг Брин. Ирландский пилот выступает за Hyundai с частичной программой, и именно в Швеции он впервые в этом сезоне вышел на старт. 

Брин захватил лидерство уже в пятницу, однако закончил день всего в 2,6 секундах впереди Отта Тянака из M-Sport Ford. Всю субботу соперники вели отчаянную дуэль с переменным успехом, обоих подвели шины, а Крейга – еще и гибридная система двигателя. 

В итоге перед стартом трех воскресных допов Отт лидировал с перевесом в 8,6 секунды. 

Крейг Брин, Джеймс Фултон, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Крейг Брин, Джеймс Фултон, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

На утреннем СУ16 протяженностью 26,5 км эстонец добавил к ним еще три, даже несмотря на недостаточно уверенную работу тормозов его Puma. 

После быстрого сервиса экипажи вторично преодолели тот же участок, и на этот раз быстрее проехал уже Брин. В погоне за первой в карьере победой на этапе WRC он не просто вернул потерянное, но и отыграл одну дополнительную десятую.

Судьбу победы должен был решит завершающий гонку бонусный спецучасток протяженностью в 10 километров. К сожалению, Брин опоздал на его старт, за что по правилам получил от судей десять штрафных секунд. Компенсировать такую потерю на короткой дистанции было уже нереально. 

Более того, наказание едва не лишило Крейга и второго места, но он все же удержался – и повторил лучший результат в карьере. Прежде ирландец уже пять раз финишировал вторым, но победа в который раз ускользнула от него. К слову, штурман Джеймс Фултон впервые в карьере поднимется на пьедестал чемпионата мира. 

Сильнейшим по итогам этапа стал Тянак – он отыграл еще пару десятых на бонусном СУ и довел преимущество до комфортных 18,7 секунды. Это важнейший результат для чемпиона мира 2020 года после недавней смены команды. А для самой M-Sport победа Отта стала первой с прошлогоднего успеха Себастьена Леба в Монте-Карло. 

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: McKlein / Motorsport Images

Третье место в гонке – то, которое в итоге едва не стало вторым – оспаривали Тьерри Невилль на Hyundai и Калле Рованпера на Toyota. Бельгиец заболел накануне старта, потому был не особенно быстр в пятницу, но затем заметно ускорился. Он начинал финальный день в 3,8 секундах впереди действующего чемпиона. 

Гонщики обменялись победами на двух первых допах дня, после чего отрыв увеличился до 7,1 секунды в пользу Невилля. На решающем СУ Тьерри лишь чудом не застрял в сугробе, потерял время – но созданного запаса все же хватило, чтобы опередить прошлогоднего триумфатора гонки и подняться на подиум. Впрочем, без этой ошибки он наверняка стал бы вторым. 

Элфин Эванс, побеждавший в Швеции в 2020 году, на этот раз привел свою Toyota к финишу на пятой позиции, Пьер-Луи Лубе на не самом удобном для себя покрытии с большим отставанием занимал шестое место, но вынужден был остановиться из-за поломки мотора по ходу самого последнего спецучастка.

Французу повезло, что заряда гибридной системы хватило, чтобы завершить дистанцию. Он потерял больше двух минут, но все же смог преодолеть спецучасток. 

Еще два гонщика в этот раз также не избежали серьезных неприятностей. Эсапекка Лаппи до вечера пятницы претендовал на подиум, но из-за отслоившегося протектора усадил свою Hyundai в сугроб и потерял семь минут, пока зрители возвращали его на дорогу. Однако в итоге финн все же довел Hyundai до финиша на седьмом месте – собрав, вдобавок, максимум бонусных очков.

А вот Такамото Кацута, который прежде считался самым стабильным среди гонщиков WRC, на этот раз опрокинул машину на СУ5. Он вернулся в гонку, но окончательно сошел из-за поломки перед стартом финального скоростного участка.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Это позволило подняться до восьмой строчки в генеральной классификации лучшему участнику на технике RC2 – им стал Оливер Сольберг на Skoda. 

Россиянин Николай Грязин, также выступающий на хэтчбеке Fabia последней спецификации, хоть и смотрелся не столь уверенно, как на первом этапе в Монако, но избежал ошибок и стал четвертым в своей зачетной группе.  

Победа в шведских снегах вывела Отта Тянака в лидеры сезона WRC с 41 очком. У Рованперы теперь 38 баллов, у Невилля – 32.

Сезон мирового ралли продолжится в середине марта в Мехико. 

Результаты бонусного СУ18 Ралли Швеция

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Время Отрыв
1 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 5'42.0  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 5'42.6 0.6
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 5'42.7 0.7
4 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 5'42.7 0.7
5 Ireland Крейг Брин
Ireland Джеймс Фултон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 5'42.9 0.9
Полные результаты

Результаты Ралли Швеция

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 2:25'54.5  
2 Ireland Крейг Брин
Ireland Джеймс Фултон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:26'13.2 18.7
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:26'14.5 20.0
4 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:26'19.6 25.1
5 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:27'18.5 1'24.0
6 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 2:31'53.5 5'59.0
7 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:33'36.9 7'42.4
8 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:33'42.6 7'48.1
9 Norway Оле Кристиан Вейбю
Norway Торстейн Эриксен 		Volkswagen Polo GTI R5 RC2 2:34'24.9 8'30.4
10 Sami Pajari
Enni Mälkönen		 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:34'57.7 9'03.2
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Прокол не помешал Тянаку выйти в лидеры Ралли Швеция

«Бог скорости решил иначе». Как провалилась первая хитрость Абитбуля в WRC
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
McLaren представила новую машину MCL60

McLaren представила новую машину MCL60

Формула 1

McLaren представила новую машину MCL60 McLaren представила новую машину MCL60

Элбон поделился впечатлением от FW45 после первых километров

Элбон поделился впечатлением от FW45 после первых километров

Формула 1

Элбон поделился впечатлением от FW45 после первых километров Элбон поделился впечатлением от FW45 после первых километров

Слухи: Mercedes отстала от графика при работе над W14

Слухи: Mercedes отстала от графика при работе над W14

Формула 1

Слухи: Mercedes отстала от графика при работе над W14 Слухи: Mercedes отстала от графика при работе над W14

Самое важное:

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

Формула 1

Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45 Технический анализ: как Williams использовала идеи лидеров в своей FW45

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

Формула 1

В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

Галерея: все фото McLaren MCL60

Галерея: все фото McLaren MCL60

Формула 1

Галерея: все фото McLaren MCL60 Галерея: все фото McLaren MCL60

McLaren представила новую машину MCL60

McLaren представила новую машину MCL60

Формула 1

McLaren представила новую машину MCL60 McLaren представила новую машину MCL60

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.