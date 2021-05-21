Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения
WRC / Ралли Португалия Отчет о секции

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня

Автор:
, Главный редактор

Пилоты Hyundai долго занимали три первых места – но на предпоследнем допе дня сразу два экипажа столкнулись с серьезными проблемами

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня

Отт Тянак возглавил общий зачет Ралли Португалия после первого дня гонки – эстонский пилот, выступающий за Hyundai, по итогам 8-ми допов на 6 секунд опережает Элфина Эванса на Toyota. 

На протяжении почти всей пятницы три первых позиции занимали представители корейской марки – однако на предпоследнем спецучастке проблемы возникли сразу у двух гонщиков Hyundai. 

Тьерри Невилль потерял контроль над машиной и серьезно повредил заднюю подвеску своей машины о пень. Самостоятельно устранить повреждения экипаж не смог и был вынужден прекратить борьбу – впрочем, бельгиец, скорее всего, продолжит участие в гонке в субботу (получив 5-минутный штраф за пропуск последнего спецучастка дня).

 

На машине Дани Сордо, к началу допа возглавлявшего гонку, в одной из шпилек заглох мотор, заново запустить который испанец смог не сразу. Вдобавок Сордо был вынужден сдерживать свой темп из-за плохого состояния нескольких шин (по словам пилота, с покрышками «происходило что-то странное») – и по итогам спецучастка с первого места переместился на третье. Сейчас испанец отстает от Тянака на 9 секунд.

Серьезное (23 с) отставание от лидера Себастьена Ожье, после трех этапов возглавляющего общий зачет, обусловлено тем, что семикратный чемпион мира первым выходил на старт пятничных спецучастков и терял время, расчищая верхний рыхлый слой гравия (Ралли Португалия стала первой грунтовой гонкой года). По итогам дня Ожье занимает 5-е место, на строчку ниже японского гонщика Toyota Такамото Кацуты.

Читайте также:

Россиянин Николай Грязин, выступающий в категории WRC 2, закончил день на 2-й позиции в своем классе, проигрывая чуть больше секунды известному выступлениями в топовом классе чемпионата Эсапекке Лаппи.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

Предыдущая новость

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

2
Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

3
Формула 1

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

4
Формула 1

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

1дн
5
Формула 1

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги

1дн
Самое важное:
Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня
WRC

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня

25мин
Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения
WRC

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

16 мая 2021 г.
СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли
WRC

СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли

15 мая 2021 г.
Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai
WRC

Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai

6 мая 2021 г.
Ожье наказали за побег с места аварии
WRC

Ожье наказали за побег с места аварии

26 апр. 2021 г.
Последние видео
#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Баттону хватило одной гонки в Extreme E? На втором этапе он уже не поедет
Extreme E

Баттону хватило одной гонки в Extreme E? На втором этапе он уже не поедет

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV Гран При Монако
Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое» Гран При Монако
Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

Самое читаемое Сегодня

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV
Формула 1 Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»
Формула 1 Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта
Формула 1 Формула 1

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги
Формула 1 Формула 1

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги

Авария Шумахера в четверг: пилот признал ошибку, Штайнер обвинил «грязный» воздух
Формула 1 Формула 1

Авария Шумахера в четверг: пилот признал ошибку, Штайнер обвинил «грязный» воздух

Удар о стену не дал Шварцману финишировать в первой гонке Формулы 2 в Монако
Формула 2 Формула 2

Удар о стену не дал Шварцману финишировать в первой гонке Формулы 2 в Монако

Технический обзор: диффузор Red Bull «отрастил зубы»
Формула 1 Формула 1

Технический обзор: диффузор Red Bull «отрастил зубы»

Самое важное:

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня
WRC WRC

Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения
WRC WRC

Hyundai первой показала фото машины WRC нового поколения

СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли
WRC WRC

СМИ: Промоутер WRC займется организацией чемпионата Европы по ралли

Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai
WRC WRC

Невилль и Тянак продили контракты с Hyundai

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.