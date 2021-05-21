Тянак возглавил Ралли Португалия по итогам первого дня

Отт Тянак возглавил общий зачет Ралли Португалия после первого дня гонки – эстонский пилот, выступающий за Hyundai, по итогам 8-ми допов на 6 секунд опережает Элфина Эванса на Toyota.

На протяжении почти всей пятницы три первых позиции занимали представители корейской марки – однако на предпоследнем спецучастке проблемы возникли сразу у двух гонщиков Hyundai.

Тьерри Невилль потерял контроль над машиной и серьезно повредил заднюю подвеску своей машины о пень. Самостоятельно устранить повреждения экипаж не смог и был вынужден прекратить борьбу – впрочем, бельгиец, скорее всего, продолжит участие в гонке в субботу (получив 5-минутный штраф за пропуск последнего спецучастка дня).

На машине Дани Сордо, к началу допа возглавлявшего гонку, в одной из шпилек заглох мотор, заново запустить который испанец смог не сразу. Вдобавок Сордо был вынужден сдерживать свой темп из-за плохого состояния нескольких шин (по словам пилота, с покрышками «происходило что-то странное») – и по итогам спецучастка с первого места переместился на третье. Сейчас испанец отстает от Тянака на 9 секунд.

Серьезное (23 с) отставание от лидера Себастьена Ожье, после трех этапов возглавляющего общий зачет, обусловлено тем, что семикратный чемпион мира первым выходил на старт пятничных спецучастков и терял время, расчищая верхний рыхлый слой гравия (Ралли Португалия стала первой грунтовой гонкой года). По итогам дня Ожье занимает 5-е место, на строчку ниже японского гонщика Toyota Такамото Кацуты.

Читайте также: Леб расстался со штурманом после 23 лет вместе

Россиянин Николай Грязин, выступающий в категории WRC 2, закончил день на 2-й позиции в своем классе, проигрывая чуть больше секунды известному выступлениями в топовом классе чемпионата Эсапекке Лаппи.