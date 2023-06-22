Тянак стал первым лидером Ралли Кения

В год своего 70-летия Ралли Сафари стартовало с короткого скоростного участка протяженностью 4,48 км, посмотреть за которым собрались тысячи местных жителей.

Быстрейшим на специально построенной трассе в кенийской столице, включавшей даже небольшой брод, оказался Отт Тянак на Ford Puma команды M-Sport. При этом вся первая восьмерка уложилась в шесть секунд, и результаты СУ1 никоим образом не говорят о реальной расстановке сил.

Ближайшим преследователем лидера стал вернувшийся в WRC Себастьен Ожье на Toyota, проигравший всего 0,1 секунды. Тройку замкнул еще один пилот японской команды, лидер нынешнего сезона Калле Рованпера.

Не повезло в четверг Дани Сордо – ветеран из Hyundai допустил фальстарт и получил десять штрафных секунд, временно оказавшись во втором десятке.

Полноценная борьба на африканских грунтовках стартует в пятницу утром, когда участники направятся к северу от Найроби. Самым «убойным» для техники днем обещает стать суббота.

Положение на Ралли Кения после СУ1