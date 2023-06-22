Тянак стал первым лидером Ралли Кения
Гонка стартовала в четверг зрительским спецучастком в центре Найроби
В год своего 70-летия Ралли Сафари стартовало с короткого скоростного участка протяженностью 4,48 км, посмотреть за которым собрались тысячи местных жителей.
Быстрейшим на специально построенной трассе в кенийской столице, включавшей даже небольшой брод, оказался Отт Тянак на Ford Puma команды M-Sport. При этом вся первая восьмерка уложилась в шесть секунд, и результаты СУ1 никоим образом не говорят о реальной расстановке сил.
Ближайшим преследователем лидера стал вернувшийся в WRC Себастьен Ожье на Toyota, проигравший всего 0,1 секунды. Тройку замкнул еще один пилот японской команды, лидер нынешнего сезона Калле Рованпера.
Не повезло в четверг Дани Сордо – ветеран из Hyundai допустил фальстарт и получил десять штрафных секунд, временно оказавшись во втором десятке.
Полноценная борьба на африканских грунтовках стартует в пятницу утром, когда участники направятся к северу от Найроби. Самым «убойным» для техники днем обещает стать суббота.
Положение на Ралли Кения после СУ1
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'14.3
|2
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'14.4
|0.1
|3
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'16.7
|2.4
|4
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3'17.0
|2.7
|5
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'17.6
|3.3
|6
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3'18.3
|4.0
|7
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3'19.4
|5.1
|8
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'22.3
|8.0
|9
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3'24.0
|9.7
|10
| Журден Сердеридис
Andy Malfoy
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3'25.6
|11.3
|Полные результаты
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