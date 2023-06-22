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Тянак стал первым лидером Ралли Кения

Гонка стартовала в четверг зрительским спецучастком в центре Найроби

Том Ховард
Автор:
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

В год своего 70-летия Ралли Сафари стартовало с короткого скоростного участка протяженностью 4,48 км, посмотреть за которым собрались тысячи местных жителей. 

Быстрейшим на специально построенной трассе в кенийской столице, включавшей даже небольшой брод, оказался Отт Тянак на Ford Puma команды M-Sport. При этом вся первая восьмерка уложилась в шесть секунд, и результаты СУ1 никоим образом не говорят о реальной расстановке сил. 

Ближайшим преследователем лидера стал вернувшийся в WRC Себастьен Ожье на Toyota, проигравший всего 0,1 секунды. Тройку замкнул еще один пилот японской команды, лидер нынешнего сезона Калле Рованпера. 

Не повезло в четверг Дани Сордо – ветеран из Hyundai допустил фальстарт и получил десять штрафных секунд, временно оказавшись во втором десятке. 

Полноценная борьба на африканских грунтовках стартует в пятницу утром, когда участники направятся к северу от Найроби. Самым «убойным» для техники днем обещает стать суббота.

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Положение на Ралли Кения после СУ1

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 3'14.3  
2 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'14.4 0.1
3 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'16.7 2.4
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3'17.0 2.7
5 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'17.6 3.3
6 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3'18.3 4.0
7 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3'19.4 5.1
8 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 3'22.3 8.0
9 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3'24.0 9.7
10 Greece Журден Сердеридис
Andy Malfoy 		Ford Puma Rally1 RC1 3'25.6 11.3
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