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WRC / Ралли Испания / Отчет об этапе

Тянак стал чемпионом WRC, Невилль победил в Испании

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Тянак стал чемпионом WRC, Невилль победил в Испании
Автор:
27 окт. 2019 г., 13:02

Гонщик Toyota Отт Тянак выиграл титул чемпиона мира за одну гонку до конца сезона, став вторым в Каталонии, а победу в ралли одержал Тьерри Невилль из Hyundai.

Тьерри Невилль постарался сделать абсолютно всё, чтоб не дать Отту Тянаку оформить чемпионство. В субботу, когда гравийные спецучастки сменили асфальтовыми, Невилль вышел в лидеры ралли, а закончил его в 17,2 секунды впереди эстонца, который на заключительном допе опередил Дани Сордо.

Себастьен Ожье был вторым гонщиком, способным остановить Тянака. Француз даже начал ралли с победы на первом СУ, но поломка гидравлической системы окончательно выбила его из борьбы. Себастьену пришлось довольствоваться лишь восьмым местом.

По итогам каталонского ралли Тянак оказался в 28 очках впереди ближайшего преследователя Ожье. Эстонец стал первым обладателем титула в WRC за 15 лет, которого зовут не Себастьен. После чемпионства Петтера Сольберга в 2003 году в чемпионате доминировал сначала Леб, а потом Ожье. Кроме того, для Toyota этот титул стал первым за 25 лет после триумфа Дидье Ориоля в 1994-м.

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Все три экипажа Hyundai поначалу шли в лидерах на гравийных дорогах после неудачи Ожье, а Леб закончил пятницу на первом месте. Но вместе с Сордо эльзасец не смог удержать позиции в субботу, когда вперед вышел сначала Невилль, а затем и Тянак. Сордо попытался навязать эстонцу борьбу за второе место в воскресенье, но новый чемпион закончил ралли в четырех секундах впереди него.

Леб занял четвертое место, а Яри-Матти Латвала из Toyota финишировал в 6,3 секунды позади него на пятом, отложив судьбу титула в зачете команд до финального ралли в Австралии. Эванс из M-Sport соперничал с Латвалой за пятую позицию, но из-за проблем с зажиганием в пятницу и ошибок в субботу ограничился только шестым местом.

Результаты Ралли Испания (топ-10)

 

Позиция Гонщик/Штурман Машина Общее время Отставание Очки
1 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Николя Жильсуль 		Hyundai i20 Coupe WRC 3:07'39.600   25
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Toyota Yaris WRC 3:07'56.800 17.200 18
3 Spain Дани Сордо
Spain Карлос дель Баррио 		Hyundai i20 Coupe WRC 3:07'57.200 17.600 15
4 France Себастьен Лёб
Monaco Даниэль Элена 		Hyundai i20 Coupe WRC 3:08'33.500 53.900 12
5 Finland Яри-Матти Латвала
Finland Миикка Анттила 		Toyota Yaris WRC 3:08'39.800 01'00.200 10
6 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Ford Fiesta WRC 3:08'53.800 01'14.200 8
7 Finland Теему Сунинен
Finland Ярмо Лехтинен 		Ford Fiesta WRC 3:09'27.200 01'47.600 6
8 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Citroën C3 WRC 3:12'00.100 04'20.500 4
9 Norway Мадс Остберг
Norway Торстейн Эриксен 		Citroën C3 R5 3:16'04.200 08'24.600 2
10 France Эрик Камилли
France Бенжамен Вейя 		Citroën C3 R5 3:16'26.800 08'47.200 1
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Испания
Сессия Третий день
Пилоты Тьерри Невилль , Отт Тянак
Автор Денис Буденков

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