Тянак стал чемпионом WRC, Невилль победил в Испании
Гонщик Toyota Отт Тянак выиграл титул чемпиона мира за одну гонку до конца сезона, став вторым в Каталонии, а победу в ралли одержал Тьерри Невилль из Hyundai.
Тьерри Невилль постарался сделать абсолютно всё, чтоб не дать Отту Тянаку оформить чемпионство. В субботу, когда гравийные спецучастки сменили асфальтовыми, Невилль вышел в лидеры ралли, а закончил его в 17,2 секунды впереди эстонца, который на заключительном допе опередил Дани Сордо.
Себастьен Ожье был вторым гонщиком, способным остановить Тянака. Француз даже начал ралли с победы на первом СУ, но поломка гидравлической системы окончательно выбила его из борьбы. Себастьену пришлось довольствоваться лишь восьмым местом.
По итогам каталонского ралли Тянак оказался в 28 очках впереди ближайшего преследователя Ожье. Эстонец стал первым обладателем титула в WRC за 15 лет, которого зовут не Себастьен. После чемпионства Петтера Сольберга в 2003 году в чемпионате доминировал сначала Леб, а потом Ожье. Кроме того, для Toyota этот титул стал первым за 25 лет после триумфа Дидье Ориоля в 1994-м.
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Все три экипажа Hyundai поначалу шли в лидерах на гравийных дорогах после неудачи Ожье, а Леб закончил пятницу на первом месте. Но вместе с Сордо эльзасец не смог удержать позиции в субботу, когда вперед вышел сначала Невилль, а затем и Тянак. Сордо попытался навязать эстонцу борьбу за второе место в воскресенье, но новый чемпион закончил ралли в четырех секундах впереди него.
Леб занял четвертое место, а Яри-Матти Латвала из Toyota финишировал в 6,3 секунды позади него на пятом, отложив судьбу титула в зачете команд до финального ралли в Австралии. Эванс из M-Sport соперничал с Латвалой за пятую позицию, но из-за проблем с зажиганием в пятницу и ошибок в субботу ограничился только шестым местом.
Результаты Ралли Испания (топ-10)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Общее время
|Отставание
|Очки
|1
| Тьерри Невилль
Николя Жильсуль
|Hyundai i20 Coupe WRC
|3:07'39.600
|25
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Toyota Yaris WRC
|3:07'56.800
|17.200
|18
|3
| Дани Сордо
Карлос дель Баррио
|Hyundai i20 Coupe WRC
|3:07'57.200
|17.600
|15
|4
| Себастьен Лёб
Даниэль Элена
|Hyundai i20 Coupe WRC
|3:08'33.500
|53.900
|12
|5
| Яри-Матти Латвала
Миикка Анттила
|Toyota Yaris WRC
|3:08'39.800
|01'00.200
|10
|6
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Ford Fiesta WRC
|3:08'53.800
|01'14.200
|8
|7
| Теему Сунинен
Ярмо Лехтинен
|Ford Fiesta WRC
|3:09'27.200
|01'47.600
|6
|8
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Citroën C3 WRC
|3:12'00.100
|04'20.500
|4
|9
| Мадс Остберг
Торстейн Эриксен
|Citroën C3 R5
|3:16'04.200
|08'24.600
|2
|10
| Эрик Камилли
Бенжамен Вейя
|Citroën C3 R5
|3:16'26.800
|08'47.200
|1
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Испания
|Сессия
|Третий день
|Пилоты
|Тьерри Невилль , Отт Тянак
|Автор
|Денис Буденков
Тянак стал чемпионом WRC, Невилль победил в Испании
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