Тянак стал чемпионом WRC, Невилль победил в Испании

Тьерри Невилль постарался сделать абсолютно всё, чтоб не дать Отту Тянаку оформить чемпионство. В субботу, когда гравийные спецучастки сменили асфальтовыми, Невилль вышел в лидеры ралли, а закончил его в 17,2 секунды впереди эстонца, который на заключительном допе опередил Дани Сордо.

Себастьен Ожье был вторым гонщиком, способным остановить Тянака. Француз даже начал ралли с победы на первом СУ, но поломка гидравлической системы окончательно выбила его из борьбы. Себастьену пришлось довольствоваться лишь восьмым местом.

По итогам каталонского ралли Тянак оказался в 28 очках впереди ближайшего преследователя Ожье. Эстонец стал первым обладателем титула в WRC за 15 лет, которого зовут не Себастьен. После чемпионства Петтера Сольберга в 2003 году в чемпионате доминировал сначала Леб, а потом Ожье. Кроме того, для Toyota этот титул стал первым за 25 лет после триумфа Дидье Ориоля в 1994-м.

Все три экипажа Hyundai поначалу шли в лидерах на гравийных дорогах после неудачи Ожье, а Леб закончил пятницу на первом месте. Но вместе с Сордо эльзасец не смог удержать позиции в субботу, когда вперед вышел сначала Невилль, а затем и Тянак. Сордо попытался навязать эстонцу борьбу за второе место в воскресенье, но новый чемпион закончил ралли в четырех секундах впереди него.

Леб занял четвертое место, а Яри-Матти Латвала из Toyota финишировал в 6,3 секунды позади него на пятом, отложив судьбу титула в зачете команд до финального ралли в Австралии. Эванс из M-Sport соперничал с Латвалой за пятую позицию, но из-за проблем с зажиганием в пятницу и ошибок в субботу ограничился только шестым местом.

Результаты Ралли Испания (топ-10)