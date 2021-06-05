Тянак сошел, уверенно лидируя (да, опять!) в Ралли Италия

Отт Тянак, представляющий команду Hyundai, сошел с трассы Ралли Италия. В этот момент эстонский гонщик лидировал в гонке, на 40 секунд опережая Себастьена Ожье на Toyota. Многократный чемпион мира стал новым лидером, опережая на 18 секунд еще одного пилота Hyundai, Дани Сордо.

Причиной схода Тянка стал удар о камень при прохождении 3-го (из 8-ми) спецучастков субботы, который привел к серьезной поломке подвески и привода. В результате экипаж не смог добраться до финиша допа – и даже если эстонец завтра вернется в гонку, то получит 50 минут штрафа (по 10 за отсутствие финиша на каждом из 5-ти спецучастков).

Сход экс-чемпиона мира стал вторым подряд крупным провалом для Тянака. Две недели назад эстонец точно так же лидировал в Ралли Португалия – и точно так же в субботу повредил автомобиль и был вынужден оформить сход. Лидерство в тот раз тоже досталось гонщику Toyota.

Ожье, который теперь возглавляет протокол, на финише рокового для Тянака допа рассказал, что тоже рисковал столкнуться с неприятностями: «В одной из точек на траектории лежал большой камень, контакта с которым я не мог избежать. К счастью, я в тот момент ехал не на полном газу и смог немного задрать нос машины – но все равно контакт был достаточно сильным».