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WRC / Ралли Португалия Отчет о секции

Тянак разбил подвеску, Эванс стал новым лидером Ралли Португалия

Автор:
, Ответственный редактор

Уверенно лидируя в гонке, эстонский пилот Hyundai вынужден был прекратить борьбу на предпоследнем спецучастке субботы

Тянак разбил подвеску, Эванс стал новым лидером Ралли Португалия

Отт Тянак закончил пятницу лидером четвертого этапа WRC, а к середине субботы нарастил преимущество над преследователями с шести до 20 секунд.

Дневную секцию чемпион мира 2019 года начал в хорошем темпе: на СУ12 он всего 0,6 секунды уступил своему главному сопернику, Элфину Эвансу из Toyota, но уже на следующем допе отыграл у валлийца почти четыре секунды.

Однако 38-километровый спецучасток Amarante 2 перевернул ход гонки с ног на голову. Примерно на середине дистанции стало заметно, что на машине Тянака возникли проблемы с правым задним колесом – скорее всего в результате удара о камень или другой объект. 

Тем не менее, Отт продолжал движение в высоком темпе, и в итоге рычаги подвески просто не выдержали, оставив Hyundai на трех колесах. Правила WRC в этом случае запрещают движение по дорожным секциям, потому эстонцу пришлось завершить борьбу. 

 

Эванс стал быстрейшим на СУ14, однако финальный доп дня остался за Дани Сордо из Hyundai, и теперь испанский ветеран уступает новому лидеру гонки 10,6 секунды. 

Себастьен Ожье идет третьим, однако от партнера по Toyota упорно не отстает Такамото Кацута. Японец потерял позицию с утра, но по ходу дневной секции всего раз выпал из первой четверки и сейчас проигрывает титулованному сопернику всего 1,5 секунды. 

Адриен Формо на финальном спецучастке дня отобрал пятое место у другого представителя M-Sport Ford Гуса Гринсмита – тому помешали неполадки с акселератором. 

После того, как 14-й доп вывел из борьбы еще и Калле Рованперу (финского гонщика подвела техника), места, начиная с седьмого, уже занимают представители класса WRC2. Здесь четвертым, несмотря на штраф, идет россиянин Николай Грязин. 

Ралли Португалия финиширует в пятницу, участников гонки ждут еще пять скоростных участков. 

Результаты Ралли Португалия по итогам СУ14 (будут обновлены после СУ15)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC RC1 3:03'59.300  
2 Spain Дани Сордо
Борха Росада 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 3:04'15.700 16.400
3 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC RC1 3:05'03.900 1'04.600
4 Japan Такамото Катсута
United Kingdom Даниэль Баррит 		Toyota Yaris WRC RC1 3:05'06.400 1'07.100
5 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Крис Паттерсон 		Ford Fiesta WRC RC1 3:08'13.800 4'14.500
6 Adrien Fourmaux
Belgium Рено Жамуй 		Ford Fiesta WRC RC1 3:08'21.500 4'22.200
7 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Volkswagen Polo GTI R5 RC2 3:12'21.700 8'22.400
8 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Ford Fiesta Rally2 RC2 3:13'07.100 9'07.800
9 Russian Federation Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov		 Volkswagen Polo GTI R5 RC2 3:13'41.400 9'42.100
10 Norway Оливер Сольберг
Aaron Johnston		 Hyundai i20 R5 RC2 3:14'32.100 10'32.800
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Грязин отстал от лидеров Ралли Португалии из-за проблем с мотором

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Грязин отстал от лидеров Ралли Португалии из-за проблем с мотором
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Автор Александр Кабановский

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