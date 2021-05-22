Отт Тянак закончил пятницу лидером четвертого этапа WRC, а к середине субботы нарастил преимущество над преследователями с шести до 20 секунд.

Дневную секцию чемпион мира 2019 года начал в хорошем темпе: на СУ12 он всего 0,6 секунды уступил своему главному сопернику, Элфину Эвансу из Toyota, но уже на следующем допе отыграл у валлийца почти четыре секунды.

Однако 38-километровый спецучасток Amarante 2 перевернул ход гонки с ног на голову. Примерно на середине дистанции стало заметно, что на машине Тянака возникли проблемы с правым задним колесом – скорее всего в результате удара о камень или другой объект.

Тем не менее, Отт продолжал движение в высоком темпе, и в итоге рычаги подвески просто не выдержали, оставив Hyundai на трех колесах. Правила WRC в этом случае запрещают движение по дорожным секциям, потому эстонцу пришлось завершить борьбу.

Эванс стал быстрейшим на СУ14, однако финальный доп дня остался за Дани Сордо из Hyundai, и теперь испанский ветеран уступает новому лидеру гонки 10,6 секунды.

Себастьен Ожье идет третьим, однако от партнера по Toyota упорно не отстает Такамото Кацута. Японец потерял позицию с утра, но по ходу дневной секции всего раз выпал из первой четверки и сейчас проигрывает титулованному сопернику всего 1,5 секунды.

Адриен Формо на финальном спецучастке дня отобрал пятое место у другого представителя M-Sport Ford Гуса Гринсмита – тому помешали неполадки с акселератором.

После того, как 14-й доп вывел из борьбы еще и Калле Рованперу (финского гонщика подвела техника), места, начиная с седьмого, уже занимают представители класса WRC2. Здесь четвертым, несмотря на штраф, идет россиянин Николай Грязин.

Ралли Португалия финиширует в пятницу, участников гонки ждут еще пять скоростных участков.

Результаты Ралли Португалия по итогам СУ14 (будут обновлены после СУ15)