Тянак разбил подвеску, Эванс стал новым лидером Ралли Португалия
Уверенно лидируя в гонке, эстонский пилот Hyundai вынужден был прекратить борьбу на предпоследнем спецучастке субботы
Отт Тянак закончил пятницу лидером четвертого этапа WRC, а к середине субботы нарастил преимущество над преследователями с шести до 20 секунд.
Дневную секцию чемпион мира 2019 года начал в хорошем темпе: на СУ12 он всего 0,6 секунды уступил своему главному сопернику, Элфину Эвансу из Toyota, но уже на следующем допе отыграл у валлийца почти четыре секунды.
Однако 38-километровый спецучасток Amarante 2 перевернул ход гонки с ног на голову. Примерно на середине дистанции стало заметно, что на машине Тянака возникли проблемы с правым задним колесом – скорее всего в результате удара о камень или другой объект.
Тем не менее, Отт продолжал движение в высоком темпе, и в итоге рычаги подвески просто не выдержали, оставив Hyundai на трех колесах. Правила WRC в этом случае запрещают движение по дорожным секциям, потому эстонцу пришлось завершить борьбу.
Эванс стал быстрейшим на СУ14, однако финальный доп дня остался за Дани Сордо из Hyundai, и теперь испанский ветеран уступает новому лидеру гонки 10,6 секунды.
Себастьен Ожье идет третьим, однако от партнера по Toyota упорно не отстает Такамото Кацута. Японец потерял позицию с утра, но по ходу дневной секции всего раз выпал из первой четверки и сейчас проигрывает титулованному сопернику всего 1,5 секунды.
Адриен Формо на финальном спецучастке дня отобрал пятое место у другого представителя M-Sport Ford Гуса Гринсмита – тому помешали неполадки с акселератором.
После того, как 14-й доп вывел из борьбы еще и Калле Рованперу (финского гонщика подвела техника), места, начиная с седьмого, уже занимают представители класса WRC2. Здесь четвертым, несмотря на штраф, идет россиянин Николай Грязин.
Ралли Португалия финиширует в пятницу, участников гонки ждут еще пять скоростных участков.
Результаты Ралли Португалия по итогам СУ14 (будут обновлены после СУ15)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|3:03'59.300
|2
| Дани Сордо
Борха Росада
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|3:04'15.700
|16.400
|3
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|3:05'03.900
|1'04.600
|4
| Такамото Катсута
Даниэль Баррит
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|3:05'06.400
|1'07.100
|5
| Гус Гринсмит
Крис Паттерсон
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|3:08'13.800
|4'14.500
|6
|Adrien Fourmaux
Рено Жамуй
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|3:08'21.500
|4'22.200
|7
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Volkswagen Polo GTI R5
|RC2
|3:12'21.700
|8'22.400
|8
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|3:13'07.100
|9'07.800
|9
| Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov
|Volkswagen Polo GTI R5
|RC2
|3:13'41.400
|9'42.100
|10
| Оливер Сольберг
Aaron Johnston
|Hyundai i20 R5
|RC2
|3:14'32.100
|10'32.800
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Португалия
|Автор
|Александр Кабановский