Тянак раскрыл причину аварии в Монте-Карло
Проведя ночь в госпитале, действующий чемпион WRC и его штурман Мартин Ярвеоя вернулись в расположение команды Hyundai, где рассказали подробности о серьезной аварии в пятницу.
Происшествие на четвертом скоростном участке стало главным событием первого этапа нового раллийного сезона. В дебютной гонке за Hyundai Отт Тянак не удержал машину на трассе, та перевернулась на скорости 170 км/ч и рухнула вниз по склону холма, упав с высоты четырех метров.
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К счастью, уровень безопасности современных машин WRC позволил экипажу избежать серьезных последствий, хотя в целях предосторожности гонщика со штурманом и оставили на ночь в госпитале городка Гап.
В субботу оба вернулись в расположение команды, чтобы поддержать своих товарищей.
«Я в порядке, – сказал Тянак. – Мы отправились в больницу только чтобы нас лишний раз осмотрели, никаких жалоб у нас нет».
Говоря о причинах аварии, эстонец рассказал о неровностях на дороге, которые находились незадолго до места аварии и сыграли решающую роль.
«Все произошло из-за нескольких кочек, – объяснил он. – Небольшие выпуклости асфальта. которым мы даже не придали значения во время ознакомления с трассой. Но в гонке мы подлетели к этому месту слишком быстро и после первой кочки нас сбросило с траектории. Прямо за этим шла вторая, которая окончательно отправила нас в сторону на высокой скорости».
Машина кувыркалась в общей сложности 14 секунд, но каркас безопасности справился со своей задачей.
«Пока я ничего не знаю о состоянии нашей машины, – сказал Тянак. – Но системы безопасности отработали как надо. Мы очень рады, что не получили никаких травм.
Прежде я никогда не побеждал в Монте-Карло, а нынешняя гонка началась для меня вот так. Нам нужно все это осмыслить и продолжат выступления».
Сезон мирового ралли должен продолжиться 14-16 февраля в Швеции, если только проведению второго этапа не помешает слишком тёплая погода, из-за которой растает снег.
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Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
Фотограф: Akos Jobbagy
Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
Фотограф: Akos Jobbagy
Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
Фотограф: Akos Jobbagy
Отт Тянак, Hyundai Shell Mobis WRT
Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport
Отт Тянак, Hyundai Shell Mobis WRT
Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport
Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, Hyundai Shell Mobis WRT, Hyundai i20 Coupe WRC
Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Монте-Карло
|Сессия
|Второй день
|Пилоты
|Отт Тянак
|Команды
|Hyundai Motorsport
|Автор
|Джакомо Раули
Тянак раскрыл причину аварии в Монте-Карло
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