Тянак раскрыл причину аварии в Монте-Карло

Происшествие на четвертом скоростном участке стало главным событием первого этапа нового раллийного сезона. В дебютной гонке за Hyundai Отт Тянак не удержал машину на трассе, та перевернулась на скорости 170 км/ч и рухнула вниз по склону холма, упав с высоты четырех метров.

К счастью, уровень безопасности современных машин WRC позволил экипажу избежать серьезных последствий, хотя в целях предосторожности гонщика со штурманом и оставили на ночь в госпитале городка Гап.

В субботу оба вернулись в расположение команды, чтобы поддержать своих товарищей.

«Я в порядке, – сказал Тянак. – Мы отправились в больницу только чтобы нас лишний раз осмотрели, никаких жалоб у нас нет».

Говоря о причинах аварии, эстонец рассказал о неровностях на дороге, которые находились незадолго до места аварии и сыграли решающую роль.

«Все произошло из-за нескольких кочек, – объяснил он. – Небольшие выпуклости асфальта. которым мы даже не придали значения во время ознакомления с трассой. Но в гонке мы подлетели к этому месту слишком быстро и после первой кочки нас сбросило с траектории. Прямо за этим шла вторая, которая окончательно отправила нас в сторону на высокой скорости».

Машина кувыркалась в общей сложности 14 секунд, но каркас безопасности справился со своей задачей.

«Пока я ничего не знаю о состоянии нашей машины, – сказал Тянак. – Но системы безопасности отработали как надо. Мы очень рады, что не получили никаких травм.

Прежде я никогда не побеждал в Монте-Карло, а нынешняя гонка началась для меня вот так. Нам нужно все это осмыслить и продолжат выступления».

Сезон мирового ралли должен продолжиться 14-16 февраля в Швеции, если только проведению второго этапа не помешает слишком тёплая погода, из-за которой растает снег.