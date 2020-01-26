WRC
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
17 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Мексико
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Аргентина
23 апр.
-
26 апр.
Следующее событие через
87 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Португалия
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Италия
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
171 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
192 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
220 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
241 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
262 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
276 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
297 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Ралли Монте-Карло / Новость

Тянак раскрыл причину аварии в Монте-Карло

Поделились
Комментарии
Автор:
26 янв. 2020 г., 13:55

Проведя ночь в госпитале, действующий чемпион WRC и его штурман Мартин Ярвеоя вернулись в расположение команды Hyundai, где рассказали подробности о серьезной аварии в пятницу.

Происшествие на четвертом скоростном участке стало главным событием первого этапа нового раллийного сезона. В дебютной гонке за Hyundai Отт Тянак не удержал машину на трассе, та перевернулась на скорости 170 км/ч и рухнула вниз по склону холма, упав с высоты четырех метров. 

Читайте также:

К счастью, уровень безопасности современных машин WRC позволил экипажу избежать серьезных последствий, хотя в целях предосторожности гонщика со штурманом и оставили на ночь в госпитале городка Гап.

В субботу оба вернулись в расположение команды, чтобы поддержать своих товарищей.  

«Я в порядке, – сказал Тянак. – Мы отправились в больницу только чтобы нас лишний раз осмотрели, никаких жалоб у нас нет». 

Говоря о причинах аварии, эстонец рассказал о неровностях на дороге, которые находились незадолго до места аварии и сыграли решающую роль.

«Все произошло из-за нескольких кочек, – объяснил он. – Небольшие выпуклости асфальта. которым мы даже не придали значения во время ознакомления с трассой. Но в гонке мы подлетели к этому месту слишком быстро и после первой кочки нас сбросило с траектории. Прямо за этим шла вторая, которая окончательно отправила нас в сторону на высокой скорости».

Машина кувыркалась в общей сложности 14 секунд, но каркас безопасности справился со своей задачей. 

«Пока я ничего не знаю о состоянии нашей машины, – сказал Тянак. – Но системы безопасности отработали как надо. Мы очень рады, что не получили никаких травм.

Прежде я никогда не побеждал в Монте-Карло, а нынешняя гонка началась для меня вот так. Нам нужно все это осмыслить и продолжат выступления».

Сезон мирового ралли должен продолжиться 14-16 февраля в Швеции, если только проведению второго этапа не помешает слишком тёплая погода, из-за которой растает снег.

Читайте также:

Слайдер
Список

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
1/6

Фотограф: Akos Jobbagy

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
2/6

Фотограф: Akos Jobbagy

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
3/6

Фотограф: Akos Jobbagy

Отт Тянак, Hyundai Shell Mobis WRT

Отт Тянак, Hyundai Shell Mobis WRT
4/6

Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport

Отт Тянак, Hyundai Shell Mobis WRT

Отт Тянак, Hyundai Shell Mobis WRT
5/6

Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, Hyundai Shell Mobis WRT, Hyundai i20 Coupe WRC

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя, Hyundai Shell Mobis WRT, Hyundai i20 Coupe WRC
6/6

Фотограф: Хелена Эль Мокни / Hyundai Motorsport

Следующая новость
Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло

Предыдущая новость

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Сессия Второй день
Пилоты Отт Тянак
Команды Hyundai Motorsport
Автор Джакомо Раули

База данных

Ралли Монте-Карло

Ралли Монте-Карло

22 янв. - 26 янв.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Шейкдаун
ср 22 янв.
ср 22 янв.
10:01
16:01
Первый день
чт 23 янв.
чт 23 янв.
11:00
17:00
Второй день
пт 24 янв.
пт 24 янв.
02:36
08:36
Третий день
сб 25 янв.
сб 25 янв.
03:38
09:38
Четвертый день
вс 26 янв.
вс 26 янв.
02:17
08:17
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Элбон назвал Квята «кебабом»

32мин
2
Формула 1

«Я послал Брауна угостить его пивом». Бывший босс Mercedes о возвращении Шумахера в Ф1

3
Формула 1

Ферстаппен объяснил успехи Хэмилтона скоростью его напарников

4
WRC

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло

5
Формула 1

Какой ты в инстаграме и тиндере: гонщики Ф1 подхватили флешмоб

Самое важное:

Тянак раскрыл причину аварии в Монте-Карло
WRC

Тянак раскрыл причину аварии в Монте-Карло

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло
WRC

Невилль прорвался с третьего места к победе в Ралли Монте-Карло

Эванс отобрал у Ожье лидерство в Ралли Монте-Карло
WRC

Эванс отобрал у Ожье лидерство в Ралли Монте-Карло

Ожье возглавил Ралли Монте-Карло после восьми этапов
WRC

Ожье возглавил Ралли Монте-Карло после восьми этапов

Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло
WRC

Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.