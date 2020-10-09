Тянак провалил начало Ралли Италия из-за подвески

Действующий чемпион мира Отт Тянак стал главным неудачником утренней пятничной секции, открывшей программу Ралли Италия. На четырех спецучастках эстонец ни разу не показал времени лучше 9-го. В общем зачете он также находится на 9-й позиции, проигрывая около двух минут лидеру и почти минуту – худшему из постоянных участников чемпионата.

«У нас возникла проблема с подвеской, – рассказал гонщик Hyundai по окончании секции. – С помощью имеющихся у нас инструментов ее нельзя было ликвидировать. Сам факт, что мы смогли проехать все утренние допы – большое везение. Да, мы потеряли очень много времени – но по крайней мере, мы по-прежнему в деле.

Пока сложно сказать, что именно произошло – инженеры прямо сейчас с этим разбираются. Но могу сказать, что управлять машиной становилось все труднее и труднее».

Перед стартом Ралли Италия (которое вполне может стать последним этапом WRC в этом сезоне) Тянак был лучшим из гонщиков Hyundai – он делил 3-е место с Калле Рованперой. Впрочем, на счету еще одного представителя Hyundai, Тьерри Невилля, всего на 5 баллов меньше – а от лидера общего зачета (Элфина Эванса) на Toyota оба пилота корейской марки отстают весьма серьезно, на 25 и 32 очка соответственно.

Гонщик на Hyundai возглавляет гонку после утренней секции – но этим гонщиком является Дани Сордо, который в выступает лишь на отдельных этапах чемпионата.

Читайте также: Рованпера перевернулся на шейкдауне Ралли Италия

Общий зачет Ралли Италия после СУ4 (из 16)