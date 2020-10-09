Тянак провалил начало Ралли Италия из-за подвески
Гонку возглавил пилот Hyundai – но не тот, которого корейская команда больше всего хотела бы видеть в лидерах
Действующий чемпион мира Отт Тянак стал главным неудачником утренней пятничной секции, открывшей программу Ралли Италия. На четырех спецучастках эстонец ни разу не показал времени лучше 9-го. В общем зачете он также находится на 9-й позиции, проигрывая около двух минут лидеру и почти минуту – худшему из постоянных участников чемпионата.
«У нас возникла проблема с подвеской, – рассказал гонщик Hyundai по окончании секции. – С помощью имеющихся у нас инструментов ее нельзя было ликвидировать. Сам факт, что мы смогли проехать все утренние допы – большое везение. Да, мы потеряли очень много времени – но по крайней мере, мы по-прежнему в деле.
Пока сложно сказать, что именно произошло – инженеры прямо сейчас с этим разбираются. Но могу сказать, что управлять машиной становилось все труднее и труднее».
Перед стартом Ралли Италия (которое вполне может стать последним этапом WRC в этом сезоне) Тянак был лучшим из гонщиков Hyundai – он делил 3-е место с Калле Рованперой. Впрочем, на счету еще одного представителя Hyundai, Тьерри Невилля, всего на 5 баллов меньше – а от лидера общего зачета (Элфина Эванса) на Toyota оба пилота корейской марки отстают весьма серьезно, на 25 и 32 очка соответственно.
Гонщик на Hyundai возглавляет гонку после утренней секции – но этим гонщиком является Дани Сордо, который в выступает лишь на отдельных этапах чемпионата.
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Общий зачет Ралли Италия после СУ4 (из 16)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Отрыв
|Отставание
|1
| Дани Сордо
Карлос дель Баррио
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2
| Теему Сунинен
Ярмо Лехтинен
|Ford Fiesta WRC
|7.500
|7.500
|3
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Toyota Yaris WRC
|18.600
|11.100
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|24.700
|6.100
|5
| Тьерри Невилль
Николя Жильсуль
|Hyundai i20 Coupe WRC
|29.300
|4.600
|6
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|44.300
|15.000
|7
| Гус Гринсмит
Эллиотт Эдмондсон
|Ford Fiesta WRC
|52.300
|8.000
|8
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Hyundai i20 Coupe WRC
|1'09.400
|17.100
|9
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupe WRC
|1'49.600
|40.200
|10
| Оливер Сольберг
Aaron Johnston
|Škoda Fabia Rally2 evo
|2'29.200
|39.600
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Италия
|Пилоты
|Отт Тянак
|Автор
|Кирилл Качнов