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WRC / Ралли Италия / Отчет о секции

Тянак провалил начало Ралли Италия из-за подвески

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Тянак провалил начало Ралли Италия из-за подвески
Автор:
, Главный редактор

Гонку возглавил пилот Hyundai – но не тот, которого корейская команда больше всего хотела бы видеть в лидерах

Действующий чемпион мира Отт Тянак стал главным неудачником утренней пятничной секции, открывшей программу Ралли Италия. На четырех спецучастках эстонец ни разу не показал времени лучше 9-го. В общем зачете он также находится на 9-й позиции, проигрывая около двух минут лидеру и почти минуту – худшему из постоянных участников чемпионата.

«У нас возникла проблема с подвеской, – рассказал гонщик Hyundai по окончании секции. – С помощью имеющихся у нас инструментов ее нельзя было ликвидировать. Сам факт, что мы смогли проехать все утренние допы – большое везение. Да, мы потеряли очень много времени – но по крайней мере, мы по-прежнему в деле.

Пока сложно сказать, что именно произошло – инженеры прямо сейчас с этим разбираются. Но могу сказать, что управлять машиной становилось все труднее и труднее».

Перед стартом Ралли Италия (которое вполне может стать последним этапом WRC в этом сезоне) Тянак был лучшим из гонщиков Hyundai – он делил 3-е место с Калле Рованперой. Впрочем, на счету еще одного представителя Hyundai, Тьерри Невилля, всего на 5 баллов меньше – а от лидера общего зачета (Элфина Эванса) на Toyota оба пилота корейской марки отстают весьма серьезно, на 25 и 32 очка соответственно.

Гонщик на Hyundai возглавляет гонку после утренней секции – но этим гонщиком является Дани Сордо, который в выступает лишь на отдельных этапах чемпионата.

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Общий зачет Ралли Италия после СУ4 (из 16)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Отрыв Отставание
1 Spain Дани Сордо
Spain Карлос дель Баррио 		Hyundai i20 Coupe WRC    
2 Finland Теему Сунинен
Finland Ярмо Лехтинен 		Ford Fiesta WRC 7.500 7.500
3 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC 18.600 11.100
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC 24.700 6.100
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Николя Жильсуль 		Hyundai i20 Coupe WRC 29.300 4.600
6 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota Yaris WRC 44.300 15.000
7 United Kingdom Гус Гринсмит
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Ford Fiesta WRC 52.300 8.000
8 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Hyundai i20 Coupe WRC 1'09.400 17.100
9 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC 1'49.600 40.200
10 Norway Оливер Сольберг
Aaron Johnston		 Škoda Fabia Rally2 evo 2'29.200 39.600
Полные результаты
Рованпера перевернулся на шейкдауне Ралли Италия

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Рованпера перевернулся на шейкдауне Ралли Италия
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Италия
Пилоты Отт Тянак
Автор Кирилл Качнов

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