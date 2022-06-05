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На итальянский остров участники мирового ралли приехали после трех подряд побед Калле Рованперы. Но в этот раз молодой финн из Toyota остался далеко от лидеров и финишировал за рулем Toyota лишь пятым.

Героем этапа стал Отт Тянак – одержав девять побед на 19 СУ, чемпион мира 2019 года принес Hyundai первый успех по «гибридным правилам Rally1. У ближайшего соперника, Крейга Брина из M-Sport Ford, он выиграл больше минуты.

После того, как еще в пятнику утечка воды вывела из гонки Элфина Эванса, долгое время единственным соперником Тянака оставался Эсапекка Лаппи на Toyota. Гонщики ехали в практически равном темпе, поочередно выходя а лидеры.

Отту здорово повезло, что в первый день гонки отменили два финальных спецучастка – трассу не успели восстановить после пожара одной из машин. В тот момент на Hyundai эстонца начались проблемы с трансмиссией, и отмена позволила ему избежать потери времени.

Субботу началась с аварии Лаппи а первом же спецучастке, после чего Тянак, одержав шесть побед на восьми допах, фактически гарантировал себе победу. Успех стал для гонщика первым с Ралли Арктика 2021 года, для Hyundai он очень важен после серии технических проблем с новой моделью i20 N.

Крейг Брин, Пол Нэгл, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Фото: M-Sport

Для Брина гонка стала сильнейшей в сезоне, ирландец выиграл два спецучастка и повторил свой лучший результат в WRC.

Ветеран Дани Сордо обеcпечил Hyundai двойной подиум, третью гонку подряд завершив на третьем месте.

Четвертым Ралли Италия завершил Пьер-Луи Лубе, для которого это вообще наивысшее достижение в карьере. Какое-то время француз даже занимал третье место, но прокол лишил его шансов на первый подиум в карьере. Прежде он ни разу не финишировал на этапах WRC выше седьмой позиции.

Лидер сезона Калле Рованпера на гравии не смог повторить чуда двух предыдущих этапах. Всю пятницу он первым отправлялся на дистанцию, из-за чего потерял много времени. Тем не менее, финн стал на Сардинии лучшим представителем Toyota.

К пятому месту в гонке он добавил четыре бонусных очка, заработанных на финальном СУ. Это позволило Рованпере увеличить отрыв от Тьерри Невилля в таблице общего зачета с 46 до 49 очков.

Сам бельгиец провел очередной кошмарный уик-энд: он терял время в пыли, потом стал жертвой неполадок в трансмиссии, а в итоге перевернул машину на СУ12. Небольшой компенсацией для гонщика Hyundai стало лучшее время на бонусном СУ.

Такамото Кацута замкнул шестерку сильнейших, опередив Гуса Гринсмита – тот еще в пятницу едва не опрокинул машину и вынужден был после этого повторно запускать ее мотор.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

В зачете RC2 впервые в сезоне сильнейшим стал Николай Грязин. За рулем Skoda Fabia москвич поначалу держался третьим, но после пятничной аварии Иоана Росселя стал вторым, а в субботу вышел вперед после поломки у Андреаса Миккельсена.

К финальному дня ралли преимущество Грязина достигло 45 секунд – и в воскресенье он откровенно аккуратничал, лишь бы без проблем завершить дистанцию. Этот прием сработал, и Николай с Константином Александровым поднялись на вершину подиума. Кроме того, они добились лучшего в сезоне восьмого результата в общем зачете.

Сезон WRC продолжится в конце июня в Кении.

Результаты бонусного СУ21

Результаты Ралли Италия