Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари
WRC / Ралли Италия Отчет о гонке

Тянак принес Hyundai первую победу в сезоне, Грязин выиграл в классе

Эстонский гонщик выиграл этап WRC впервые с февраля 2021 года, уверенно переиграв соперников на гравийных дорожках Сардинии

Том Ховард
Автор:
, News editor
Соавтор:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Тянак принес Hyundai первую победу в сезоне, Грязин выиграл в классе
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На итальянский остров участники мирового ралли приехали после трех подряд побед Калле Рованперы. Но в этот раз молодой финн из Toyota остался далеко от лидеров и финишировал за рулем Toyota лишь пятым.

Героем этапа стал Отт Тянак – одержав девять побед на 19 СУ, чемпион мира 2019 года принес Hyundai первый успех по «гибридным правилам Rally1. У ближайшего соперника, Крейга Брина из M-Sport Ford, он выиграл больше минуты. 

После того, как еще в пятнику утечка воды вывела из гонки Элфина Эванса, долгое время единственным соперником Тянака оставался Эсапекка Лаппи на Toyota. Гонщики ехали в практически равном темпе, поочередно выходя а лидеры. 

Отту здорово повезло, что в первый день гонки отменили два финальных спецучастка – трассу не успели восстановить после пожара одной из машин. В тот момент на Hyundai эстонца начались проблемы с трансмиссией, и отмена позволила ему избежать потери времени.

Субботу началась с аварии Лаппи а первом же спецучастке, после чего Тянак, одержав шесть побед на восьми допах, фактически гарантировал себе победу. Успех стал для гонщика первым с Ралли Арктика 2021 года, для Hyundai он очень важен после серии технических проблем с новой моделью i20 N. 

Крейг Брин, Пол Нэгл, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Крейг Брин, Пол Нэгл, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Фото: M-Sport

Для Брина гонка стала сильнейшей в сезоне, ирландец выиграл два спецучастка и повторил свой лучший результат в WRC.

Ветеран Дани Сордо обеcпечил Hyundai двойной подиум, третью гонку подряд завершив на третьем месте. 

Четвертым Ралли Италия завершил Пьер-Луи Лубе, для которого это вообще наивысшее достижение в карьере. Какое-то время француз даже занимал третье место, но прокол лишил его шансов на первый подиум в карьере. Прежде он ни разу не финишировал на этапах WRC выше седьмой позиции. 

Лидер сезона Калле Рованпера на гравии не смог повторить чуда двух предыдущих этапах. Всю пятницу он первым отправлялся на дистанцию, из-за чего потерял много времени. Тем не менее, финн стал на Сардинии лучшим представителем Toyota. 

К пятому месту в гонке он добавил четыре бонусных очка, заработанных на финальном СУ. Это позволило Рованпере увеличить отрыв от Тьерри Невилля в таблице общего зачета с 46 до 49 очков. 

Сам бельгиец провел очередной кошмарный уик-энд: он терял время в пыли, потом стал жертвой неполадок в трансмиссии, а в итоге перевернул машину на СУ12. Небольшой компенсацией для гонщика Hyundai стало лучшее время на бонусном СУ.  

Такамото Кацута замкнул шестерку сильнейших, опередив Гуса Гринсмита – тот еще в пятницу едва не опрокинул машину и вынужден был после этого повторно запускать ее мотор. 

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

В зачете RC2 впервые в сезоне сильнейшим стал Николай Грязин. За рулем Skoda Fabia москвич поначалу держался третьим, но после пятничной аварии Иоана Росселя стал вторым, а в субботу вышел вперед после поломки у Андреаса Миккельсена. 

К финальному дня ралли преимущество Грязина достигло 45 секунд – и в воскресенье он откровенно аккуратничал, лишь бы без проблем завершить дистанцию. Этот прием сработал, и Николай с Константином Александровым поднялись на вершину подиума. Кроме того, они добились лучшего в сезоне восьмого результата в общем зачете. 

Сезон WRC продолжится в конце июня в Кении. 

Результаты бонусного СУ21

Позиция Гонщик/Штурман Машина Общее время Отрыв
1 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 5'01.000  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 5'03.300 2.300
3 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 5'04.100 3.100
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 5'04.200 3.200
5 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 5'10.100 9.100
Полные результаты

Результаты Ралли Италия

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:10'59.1  
2 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 3:12'02.3 1'03.200
3 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:12'32.1 1'33.000
4 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 3:13'08.5 2'09.400
5 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:14'01.9 3'02.800
6 Japan Такамото Катсута
Aaron Johnston		 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:15'01.7 4'02.600
7 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 3:16'22.7 5'23.600
8 Russian Federation Николай Грязин
Konstantin Aleksandrov		 Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:18'36.8 7'37.700
9 Jan Solans
Rodrigo Sanjuan		 Citroën C3 Rally2 RC2 3:19'04.8 8'05.700
10 Finland Яри Хуттунен
Микко Лукка 		Ford Fiesta Rally2 RC2 3:19'09.9 8'10.800
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари
Предыдущая новость

Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари
Загрузить комментарии
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари Ралли Кения
WRC

Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари

Рованпера продлил серию побед в WRC на Ралли Португалия Ралли Португалия
WRC

Рованпера продлил серию побед в WRC на Ралли Португалия

Дождь принес Грязину удивительный успех на Ралли Португалия Ралли Португалия
WRC

Дождь принес Грязину удивительный успех на Ралли Португалия

Самое важное:

Тянак принес Hyundai первую победу в сезоне, Грязин выиграл в классе
WRC WRC

Тянак принес Hyundai первую победу в сезоне, Грязин выиграл в классе

Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари
WRC WRC

Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари

Рованпера продлил серию побед в WRC на Ралли Португалия
WRC WRC

Рованпера продлил серию побед в WRC на Ралли Португалия

Дождь принес Грязину удивительный успех на Ралли Португалия
WRC WRC

Дождь принес Грязину удивительный успех на Ралли Португалия

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.