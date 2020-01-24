Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло

Авария произошла почти спустя шесть минут после того, как прошлогодний чемпион стартовал на четвертом допе.

Инцидент случился на десятом километре участка. После прыжка на скорости 170 км/ч Тянак потерял управление, машина вылетела с дороги и множество раз перевернулась. Организаторы сообщают, что экипаж в порядке, однако продолжить выступление Тянак не сможет.

После финиша третьего СУ эстонец занимал четвертое место, уступая товарищу по Hyundai Тьерри Невиллю 10 секунд.