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WRC / Ралли Монте-Карло / Новость

Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло

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Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло
Автор:
24 янв. 2020 г., 09:29

По ходу четвертого спецучастка гонщик Hyundai вылетел с трассы и сильно повредил машину.

Авария произошла почти спустя шесть минут после того, как прошлогодний чемпион стартовал на четвертом допе. 

Инцидент случился на десятом километре участка. После прыжка на скорости 170 км/ч Тянак потерял управление, машина вылетела с дороги и множество раз перевернулась. Организаторы сообщают, что экипаж в порядке, однако продолжить выступление Тянак не сможет.

 
 

После финиша третьего СУ эстонец занимал четвертое место, уступая товарищу по Hyundai Тьерри Невиллю 10 секунд. 

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Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
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Фотограф: Akos Jobbagy

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
2/3

Фотограф: Akos Jobbagy

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии

Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
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Фотограф: Akos Jobbagy

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Сессия Первый день
Пилоты Отт Тянак
Автор Денис Буденков

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