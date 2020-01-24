Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло
Поделились
Комментарии
По ходу четвертого спецучастка гонщик Hyundai вылетел с трассы и сильно повредил машину.
Авария произошла почти спустя шесть минут после того, как прошлогодний чемпион стартовал на четвертом допе.
Инцидент случился на десятом километре участка. После прыжка на скорости 170 км/ч Тянак потерял управление, машина вылетела с дороги и множество раз перевернулась. Организаторы сообщают, что экипаж в порядке, однако продолжить выступление Тянак не сможет.
После финиша третьего СУ эстонец занимал четвертое место, уступая товарищу по Hyundai Тьерри Невиллю 10 секунд.
Читайте также:
Слайдер
Список
Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
1/3
Фотограф: Akos Jobbagy
Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
2/3
Фотограф: Akos Jobbagy
Автомобиль Hyundai i20 Coupe WRC Отта Тянака и Мартина Ярвеои после аварии
3/3
Фотограф: Akos Jobbagy
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Монте-Карло
|Сессия
|Первый день
|Пилоты
|Отт Тянак
|Автор
|Денис Буденков
Тянак попал в серьезную аварию в Монте-Карло
Поделились
Комментарии
База данных
22 янв. - 26 янв.
Второй день Проходит прямо сейчас
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Шейкдаун
|
ср 22 янв.
ср 22 янв.
|
17:01
16:01
|
|Первый день
|
чт 23 янв.
чт 23 янв.
|
18:00
17:00
|
|Второй день
|
пт 24 янв.
пт 24 янв.
|
09:36
08:36
|
|Третий день
|
сб 25 янв.
сб 25 янв.
|
10:38
09:38
|
|Четвертый день
|
вс 26 янв.
вс 26 янв.
|
09:17
08:17
|
Самое читаемое
Расписание
WEC
- WEC
- Формула 1
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
Слайд-шоу