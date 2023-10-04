Тянак покинет M-Sport и с 2024 года вернется в Hyundai WRC
После единственного сезона за рулем Ford эстонский гонщик предпочел вновь заключить контракт со своей прежней командой
Спустя всего несколько дней после победы в Чили, которая стала для Отта Тянака и его штурмана Мартина Ярвеои второй в нынешнем сезоне, стало известно о прекращении сотрудничества этого экипажа с их нынешней командой M-Sport Ford.
Чемпионы мира 2019 года вернутся в Hyundai – для Тянака этот будет уже второй отрезок в корейской команде, ранее он защищал ее цвета с 2020 по 2022 годы.
Нынешний чемпионат WRC проходит для Отта под знаком регулярных проблем. Гонщик победил в Швеции и Чили, а также финишировал в Хорватии, но почти на всех оставшихся этапах технические проблемы мешали ему воплотить свою скорость в результат.
Перейти в Hyundai его убедили недавние перестановки в руководстве команды – ее возглавил бывший босс Renault в Формуле 1 Сириль Абитбуль, а техническим директором недавно стал перешедший из Williams F1 Франсуа Ксавье-Демезон.
«Мы расстались ровно год назад, и за это время команда всерьез поработала над своей технической структурой, – цитирует Тянака пресс-служба. – У Hyundai Motorsport есть четкое понимание того, к чему стремиться в ближайшем будущем. Все это убедило меня вновь объединить усилия.
Наша цель на новом этапе сотрудничества – не меньше, чем титулы во всех зачетах чемпионата (среди гонщиков, штурманов и производителей прим.ред.). С обновленной командой у нас есть все необходимые для этого инструменты».
Он добавил: «Этот год с M-Sport Ford WRT пролетел очень быстро. Я горд тем, что мы выиграли две гонки в споре с такими серьезными производителями и смогли в первой половине сезона вести спор за чемпионство.
Но это сложный спорт, и в этом году неудач оказалось слишком много. Но люди старались изо всех сил, и я очень благодарен им».
Победители гонки Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team
Фото: M-Sport
35-летний Тянак будет выступать за Hyundai вместе с Тьерри Невиллем, имя третьего гонщика, как ожидается, будет названо на ноябрьском Ралли Япония.
В числе кандидатов упоминают Эсапекку Лаппи, Теему Сунинена и Дани Сордо, который выступают за корейскую марку в нынешнем чемпионате WRC.
Тем временем в M-Sport признали, что огорчены предстоящим уходом эстонского гонщика, но из-за ограниченного бюджета едва ли смогут заменить его в предстоящем году пилотом схожего уровня – потому попробуют сделать ставку на молодежь.
Нынешний сезон мирового ралли продолжится в конце октября новой европейской гонкой, которую примут Германия, Австрия и Чехия. Отт Тянак занимает в общем зачете четвертое место и уже не имеет возможности побороться за титул чемпиона мира.
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