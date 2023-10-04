Тянак покинет M-Sport и с 2024 года вернется в Hyundai WRC

Спустя всего несколько дней после победы в Чили, которая стала для Отта Тянака и его штурмана Мартина Ярвеои второй в нынешнем сезоне, стало известно о прекращении сотрудничества этого экипажа с их нынешней командой M-Sport Ford.

Чемпионы мира 2019 года вернутся в Hyundai – для Тянака этот будет уже второй отрезок в корейской команде, ранее он защищал ее цвета с 2020 по 2022 годы.

Нынешний чемпионат WRC проходит для Отта под знаком регулярных проблем. Гонщик победил в Швеции и Чили, а также финишировал в Хорватии, но почти на всех оставшихся этапах технические проблемы мешали ему воплотить свою скорость в результат.

Перейти в Hyundai его убедили недавние перестановки в руководстве команды – ее возглавил бывший босс Renault в Формуле 1 Сириль Абитбуль, а техническим директором недавно стал перешедший из Williams F1 Франсуа Ксавье-Демезон.

«Мы расстались ровно год назад, и за это время команда всерьез поработала над своей технической структурой, – цитирует Тянака пресс-служба. – У Hyundai Motorsport есть четкое понимание того, к чему стремиться в ближайшем будущем. Все это убедило меня вновь объединить усилия.

Наша цель на новом этапе сотрудничества – не меньше, чем титулы во всех зачетах чемпионата (среди гонщиков, штурманов и производителей прим.ред.). С обновленной командой у нас есть все необходимые для этого инструменты».

Он добавил: «Этот год с M-Sport Ford WRT пролетел очень быстро. Я горд тем, что мы выиграли две гонки в споре с такими серьезными производителями и смогли в первой половине сезона вести спор за чемпионство.

Но это сложный спорт, и в этом году неудач оказалось слишком много. Но люди старались изо всех сил, и я очень благодарен им».

Победители гонки Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team Фото: M-Sport

35-летний Тянак будет выступать за Hyundai вместе с Тьерри Невиллем, имя третьего гонщика, как ожидается, будет названо на ноябрьском Ралли Япония.

В числе кандидатов упоминают Эсапекку Лаппи, Теему Сунинена и Дани Сордо, который выступают за корейскую марку в нынешнем чемпионате WRC.

Тем временем в M-Sport признали, что огорчены предстоящим уходом эстонского гонщика, но из-за ограниченного бюджета едва ли смогут заменить его в предстоящем году пилотом схожего уровня – потому попробуют сделать ставку на молодежь.

Нынешний сезон мирового ралли продолжится в конце октября новой европейской гонкой, которую примут Германия, Австрия и Чехия. Отт Тянак занимает в общем зачете четвертое место и уже не имеет возможности побороться за титул чемпиона мира.