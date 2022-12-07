Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport
Эстонский гонщик решил вернуться в команду, где когда-то начинал карьеру
Чемпион мира 2019 года Отт Тянак огорчил своих поклонников, когда объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai. Ранее 35-летний гонщик говорил, что рассматривает вариант с завершением карьеры, однако в его цитате об уходе их Hyundai был упомянут «новый вызов».
В среду стало известно, что таковым для эстонца будет возвращение в M-Sport, где он начинал карьеру в 2011 году. Отт станет новым лидером команды, которую недавно покинул Крейг Брин.
Именно с M-Sport Тянак одержал первую из 17 своих побед в WRC в 2017 году, после чего перешел в Toyota, а оттуда – в Hyundai.
«В M-Sport я вырос как гонщик, там я получил немало суровых уроков и смог стать серьезным игроком в мировом ралли, – сказал Отт, который продолжит выступать со штурманом Мартином Ярвеоей. – Выиграв титул чемпиона мира, я не сумел отстоять его. И я не обрету мира внутри себя, пока не сделаю этого.
Мы много беседовали с Малкольмом [Уилсоном, владельцем команды] – и наши амбиции в отношении предстоящего сезона явно совпадают. Для нас это будет вызов, но я знаю людей из команды, их способности и страсть. Так что мы сможем побороться за титул.
Я рад вернуться в M-Sport Ford World Rally Team, и в следующем году мы сделаем все возможное».
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Фото: McKlein / Motorsport Images
Прошедший сезон мирового ралли начался для M-Sport с победы Себастьена Леба в Монте-Карло за рулем Ford Puma, но этот успех так и остался единственным.
«Возвращение Отта – знаковый момент для нас, – отметил руководитель команды Ричард Милленер. – Наша цель на 2023 год теперь предельно ясна – стать чемпионами мира. Для этого придется всерьез потрудиться, но мы чувствуем, что готовы к этому. Появление Отта поднимет командный дух, позволит реализовать наш потенциал и добиться большего в новом сезоне.
Мы уже получили опыт работы с Puma, знаем сильные стороны машины и уверены, что Отт как никто другой сможет добиться результатов, которых мы заслуживаем».
Гонщик уже провел первые тесты с M-Sport.
При этом команда пока не объявила, сколько всего экипажей выставит в предстоящем чемпионате мира: переговоры с Лебом о новых выступлениях в отдельных гонках продолжаются, а стартовавшие в 2022-м Гус Гринсмит и Пьер-Луи Лубе считаются серьезными кандидатами.
Кроме того, также покинувший Hyundai Оливер Сольберг недавно рассказал Motorsport.com, что также рассматривает возможность выступлений на Puma.
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