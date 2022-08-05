Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия
Хотя в одну минуту по итогам пятницы уложились семь экипажей, реальную борьбу весь день вели Отт Тянак на Hyundai и Эсапекка Лаппи на Toyota
Сезон WRC продолжился культовой гонкой в Финляндии. Стартовала она еще в четверг, когда на единственном зрительском спецучастке быстрейшим стал Тьерри Невилль, однако реальное сражение стартовало утром в пятницу.
До середины дня сильнее всех смотрелся Отт Тянак – чемпион мира 2019 года одержал три победы на допах, но даже это не позволило ему создать ощутимый отрыв от преследователей. Эсапекка Лаппи держался всего в 8,3 секундах за лидером, а на вечерней секции смог добавить и стать быстрейшим трижды кряду.
Но отрывы вновь были столь малы, что финну удалось лишь подобраться к лидирующему эстонцу, но не выйти вперед. Тянак удержался впереди с перевесом в 3,8 секунды.
Но если на первое место сражались пилоты двух разных марок, то последующие позиции остались за Toyota. Элфин Эванс не смог угнаться на быстрых финских проселках за двумя местными гонщиками, но отстал от них не так и значительно, на 20 секунд.
Еще на две больше потратил лидер сезона Калле Рованпера, который за все восемь скоростных участков (еще один пришлось отменить из-за слишком большого скопления болельщиков) ни разу не финишировал выше третьего места. Более того, в конце дня финн лишь чудом избежала удара о большие деревья, что грозило сходом.
Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Toyota Racing
Крейг Брин из M-Sport Ford идет пятым, потеряв одну позицию после удара колесом о большой камень на СУ7, хотя по-прежнему опережает еще одного представителя Toyota Такамото Кацуту.
Оливер Сольберг перевернул машину на первом же спецучастке дня и сошел из-за повреждения каркаса безопасности. Дебютант топового зачета Яри Хуттунен из M-Sport откатился назад из-за потери мощности.
Экипаж Николая Грязина и Константина Александрова выбыл из борьбы еще до старта, разбив машину в четверг на тестовом спецучастке. А вот другой россиянин Виталий Антонов уверенно лидирует в зачете RC5 – где, правда, является единственным участником.
Положение в Ралли Финляндия после СУ10
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|50'41.2
|2
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|50'45.0
|3.8
|3
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|51'00.5
|19.3
|4
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|51'02.2
|21.0
|5
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|51'13.7
|32.5
|6
| Такамото Катсута
Aaron Johnston
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|51'16.7
|35.5
|7
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|51'31.4
|50.2
|8
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|51'42.1
|1'00.9
|9
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|51'43.8
|1'02.6
|10
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|53'41.1
|2'59.9
|Полные результаты
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