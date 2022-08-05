Тянак опередил армаду Toyota в первый день Ралли Финляндия

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Сезон WRC продолжился культовой гонкой в Финляндии. Стартовала она еще в четверг, когда на единственном зрительском спецучастке быстрейшим стал Тьерри Невилль, однако реальное сражение стартовало утром в пятницу.

До середины дня сильнее всех смотрелся Отт Тянак – чемпион мира 2019 года одержал три победы на допах, но даже это не позволило ему создать ощутимый отрыв от преследователей. Эсапекка Лаппи держался всего в 8,3 секундах за лидером, а на вечерней секции смог добавить и стать быстрейшим трижды кряду.

Но отрывы вновь были столь малы, что финну удалось лишь подобраться к лидирующему эстонцу, но не выйти вперед. Тянак удержался впереди с перевесом в 3,8 секунды.

Но если на первое место сражались пилоты двух разных марок, то последующие позиции остались за Toyota. Элфин Эванс не смог угнаться на быстрых финских проселках за двумя местными гонщиками, но отстал от них не так и значительно, на 20 секунд.

Еще на две больше потратил лидер сезона Калле Рованпера, который за все восемь скоростных участков (еще один пришлось отменить из-за слишком большого скопления болельщиков) ни разу не финишировал выше третьего места. Более того, в конце дня финн лишь чудом избежала удара о большие деревья, что грозило сходом.

Эсапекка Лаппи, Янне Ферм, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Крейг Брин из M-Sport Ford идет пятым, потеряв одну позицию после удара колесом о большой камень на СУ7, хотя по-прежнему опережает еще одного представителя Toyota Такамото Кацуту.

Оливер Сольберг перевернул машину на первом же спецучастке дня и сошел из-за повреждения каркаса безопасности. Дебютант топового зачета Яри Хуттунен из M-Sport откатился назад из-за потери мощности.

Экипаж Николая Грязина и Константина Александрова выбыл из борьбы еще до старта, разбив машину в четверг на тестовом спецучастке. А вот другой россиянин Виталий Антонов уверенно лидирует в зачете RC5 – где, правда, является единственным участником.

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