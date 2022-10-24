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Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC

Эстонский гонщик должен был выступать за команду в 2023 году, но воспользовался опционом, чтобы уйти досрочно

Том Ховард
Автор:
, News editor
Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC
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Чемпион мирового ралли 2019 года Отт Тянак удивил многих, когда в конце сентября заявил о возможности отказа от выступлений в сезоне-2023 по личным причинам. Однако несколько недель в этой ситуации не было полной ясности, что сохраняло надежду. 

Но вскоре после финиша Ралли Испания, где Отт занял четвертое место, он опубликовал официальное заявление, в котором говориться о досрочном разрыве контракта с командой Hyundai. Гонщик должен был выступать за нее до конца будущего года, однако в соглашении существовал опцион, предусматривающий возможность расстаться на год раньше. 35-летний Тянак воспользовался им. 

Эстонец начал выступать за Hyundai с 2020 года и одержал за команду пять побед на этапах, включая три в нынешнем сезоне. 

Однако в последнее время Отт нередко критиковал корейцев – прежде всего менеджмент и саму машину – из-за недостаточной надежности на старте чемпионата-2022.

«Это личное решение, которое я принял после обстоятельных размышлений и с уважением к команде, – сказано в заявлении гонщика. – Я чувствую, что на нынешней стадии карьеры мне необходим новый вызов. 

Наше партнерство на протяжении трех последних сезонов складывалось успешно, и я горжусь тем, чего мы добились».

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Он продолжил: «Мы работали сообща, чтобы справляться с трудностями, и прошлый год показал, что мы движемся в верном направлении. 

Вторая половина нынешнего чемпионата также продемонстрировала, что мы очень быстры, когда все складывается успешно. Но для меня пришло время заняться чем-то новым.

Я благодарен за понимание и желаю команде всего наилучшего».

Тянак не говорит прямо, что заканчивает выступления в WRC, однако вероятность именно такого развития событий сейчас весьма велика. 

В общем зачете нынешнего сезона WRC Отт занимает второе место, опережая своего партнера по Hyundai Тьерри Невилля на 21 очко за одну гонку до финиша. 

В Hyundai признались, что огорчены выбором пилота, которого назвали настоящим лидером и поблагодарили за совместные выступления. 

Отт Тянак, Hyundai World Rally Team

Отт Тянак, Hyundai World Rally Team

Фото: McKlein / Motorsport Images

Немногим ранее стало известно, что в Hyundai отказались от продолжения сотрудничества с молодым Оливером Сольбергом, который не оправдал надежд в нынешнем сезоне. 

Сейчас команда изучает нескольких кандидатов на предстоящий сезон: фаворитом считается выступавший за нее прежде Андреас Миккельсен, но также упоминают Криса Мика. 

Невилль продолжит выступления за корейцев в 2023 году. 

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