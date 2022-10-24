Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC

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Чемпион мирового ралли 2019 года Отт Тянак удивил многих, когда в конце сентября заявил о возможности отказа от выступлений в сезоне-2023 по личным причинам. Однако несколько недель в этой ситуации не было полной ясности, что сохраняло надежду.

Но вскоре после финиша Ралли Испания, где Отт занял четвертое место, он опубликовал официальное заявление, в котором говориться о досрочном разрыве контракта с командой Hyundai. Гонщик должен был выступать за нее до конца будущего года, однако в соглашении существовал опцион, предусматривающий возможность расстаться на год раньше. 35-летний Тянак воспользовался им.

Эстонец начал выступать за Hyundai с 2020 года и одержал за команду пять побед на этапах, включая три в нынешнем сезоне.

Однако в последнее время Отт нередко критиковал корейцев – прежде всего менеджмент и саму машину – из-за недостаточной надежности на старте чемпионата-2022.

«Это личное решение, которое я принял после обстоятельных размышлений и с уважением к команде, – сказано в заявлении гонщика. – Я чувствую, что на нынешней стадии карьеры мне необходим новый вызов.

Наше партнерство на протяжении трех последних сезонов складывалось успешно, и я горжусь тем, чего мы добились».

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Фото: Red Bull Content Pool

Он продолжил: «Мы работали сообща, чтобы справляться с трудностями, и прошлый год показал, что мы движемся в верном направлении.

Вторая половина нынешнего чемпионата также продемонстрировала, что мы очень быстры, когда все складывается успешно. Но для меня пришло время заняться чем-то новым.

Я благодарен за понимание и желаю команде всего наилучшего».

Тянак не говорит прямо, что заканчивает выступления в WRC, однако вероятность именно такого развития событий сейчас весьма велика.

В общем зачете нынешнего сезона WRC Отт занимает второе место, опережая своего партнера по Hyundai Тьерри Невилля на 21 очко за одну гонку до финиша.

В Hyundai признались, что огорчены выбором пилота, которого назвали настоящим лидером и поблагодарили за совместные выступления.

Отт Тянак, Hyundai World Rally Team Фото: McKlein / Motorsport Images

Немногим ранее стало известно, что в Hyundai отказались от продолжения сотрудничества с молодым Оливером Сольбергом, который не оправдал надежд в нынешнем сезоне.

Сейчас команда изучает нескольких кандидатов на предстоящий сезон: фаворитом считается выступавший за нее прежде Андреас Миккельсен, но также упоминают Криса Мика.

Невилль продолжит выступления за корейцев в 2023 году.

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