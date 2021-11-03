Тянак не выступит на финальном этапе WRC в Монце

Во вторник поздно вечером гонщик Hyundai в мировом ралли Отт Тянак написал в социальных сетях, что принял «сложное решение» и пропустит финал сезона.

Чемпион мира 2019 года в нынешнем сезоне одержал всего одну победу и занимает пятое место в общем зачете – у него нет даже математических шансов на титул. Однако в зачете производителей у Hyundai еще есть возможность опередить соперников из Toyota – правда, для этого в Монце потребуется отыграть 47 очков.

«Очень печально говорить это, но я, к сожалению, не смогу принять участия в Ралли Монца по семейным причинам, – написал Отт. – Это сложное, но необходимое решение.

Я желаю команде всего самого хорошего на финальном этапе чемпионата, борьба еще не закончена. Скоро увидимся, парни».

Hyundai уже объявила, что Тянака в Италии заменит бывший гонщик M-Sport Теему Сунинен. Финн уже выступал за команду на недавней гонке в Испании, где стартовал на машине «младшего» зачета Rally2.

Ралли Монца пройдет 18-21 ноября на знаменитой гоночной трассе и в ее окрестностях.

Теему Сунинен, Микко Марккула, Hyundai Motorsport N Hyundai NG i20 Фото: Винсан Туилье / Hyundai Motorsport