Тянак не оставил соперников шансов на чилийском этапе WRC
Эстонский гонщик M-Sport Ford правильно выбрал шины в субботу – и одержал вторую победу в сезоне. Toyota защитила чемпионский титул среди производителей
Чилийские грунтовки принимали этап чемпионата мира во второй раз в истории – впервые WRC приезжала в страну в 2019-м. Решающим в борьбе за победу стало начало второго дня: именно тогда участникам пришлось сражаться на дорогах с острыми камнями, где выбор резины стал определяющим для результата.
До того, в пятницу, отрывы были минимальны: Отт Тянак после разворота и проблем в топливной системе завершил день всего в четырех секундах Теему Сунинена из Hyundai. Но уже к обеду субботы преимущество эстонского гонщика, который сделал верную ставку на жесткую резину, достигло 48 секунд. Ликвидировать такое отставание соперникам так и не удалось.
Тянак выиграл семь из 12 первых спецучастков, после чего в воскресенье без лишнего риска довел гонку до второй победы в сезоне. Чемпиону мира 2019 года дополнительно сыграла на руку воскресная неудача Сунинена.
Отт Тянак, M-Sport Ford World Rally Team
Фото: McKlein / Motorsport Images
Финский гонщик, который всего в третий раз за карьеру стартовал на гибридной технике Rally1, успел побывать в лидерах в начале дистанции, стал быстрейшим на одном из спецучастков и ехал на повторение лучшего результата в карьере – но на предпоследнем допе гонки влетел в большой пень на обочине и оказался вне игры.
Это вывело на второе место другого гонщика Hyundai Тьерри Невилля, который был быстрейшим в воскресенье и в итоге закончил гонку в 42 секундах от Тянака.
Toyota, чья ставка на мягкую резину в субботу отбросила гонщиков назад из-за проколов, в этот раз добилась только третьего места Элфина Эванса. Валлиец смог переиграть своего партнера по команда Калле Рованперу, что самую малость обострило спор за титул.
Калле вновь расчищал трассу, стартуя первым, что на этом этапе привело даже к большим потерям, чем обычно. Впрочем, финн стал быстрейшим на бонусном СУ, заработав важные очки.
Такие результаты гарантировали Toyota звание чемпиона мира среди производителей – в третий раз подряд и в четвертый за шесть последних лет.
Из гонщиков топового зачета до финиша добрался еще лишь Такамото Кацута. Для всех остальных гонка завершилась досрочно: уже на первом спецучастке перевернул машину Эсапекка Лаппи на Hyundai, а чуть позже в аварию попал и Пьер-Луи Лубэ из M-Sport Ford.
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: Red Bull Content Pool
В «младшем» зачете RC2 сильнейшим стал Оливер Сольберг на Skoda Fabia – в пятницу он потерял время из-за поломки подвески, но затем воспользовался проблемами Сами Паяри, вынужденного сбросить скорость из-за висящей в воздухе пыли, и перехватил инициативу.
Российский экипаж Николая Грязина, выступающий в этом же зачете, завершил дистанцию на пятой позиции.
Участникам мирового ралли осталось провести в 2023 году всего два этапа. Уже ближайший из них в конце октября может сделать Калле Ровенперу двукратным чемпионом мира. Сейчас преимущество гонщика над Элфином Эвансом составляет 31 очко. Финну достаточно просто сохранить такой отрыв.
Итоговое положение на Ралли Чили
|Поз.
|Гонщик / Штурман / Команда
|Машина
|Время / Отст.
|1
| Отт Тянак
Мартин ЯрвеояM-Sport
|Ford Puma Rally1
|3 ч 06:38.1
|2
|
Тьерри Невилль
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|+42.1
|3
|
Элфин Эванс
|Toyota GR Yaris Rally1
|+1:06.9
|4
|
Калле Рованпера
Toyota Racing
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2:11.0
|5
|
Такамото Кацута
|Toyota GR Yaris Rally1
|+4:41.5
|6 (1)
|
Оливер Сольберг
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+8:18.5
|7 (2)
|
Гус Гринсмит
Toksport WRT
|Škoda Fabia RS Rally2
|+8:44.3
|8 (3)
|
Сами Паяри
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+9:20.6
|9 (4)
|
Иоан Россель
PH Sport
|Citroën C3 Rally2
|+9:53.9
|10 (5)
|
Николай Грязин
Константин Александров
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+10:08.2
Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport
Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport Тянак передумал уходить из WRC и поедет за M-Sport
Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC
Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC Тянак объявил о досрочном разрыве контракта с Hyundai WRC
Чемпион мира по ралли Отт Тянак собрался завершить карьеру
Чемпион мира по ралли Отт Тянак собрался завершить карьеру Чемпион мира по ралли Отт Тянак собрался завершить карьеру
В Монте-Карло взял старт новый сезон WRC. Вот его главные интриги
В Монте-Карло взял старт новый сезон WRC. Вот его главные интриги В Монте-Карло взял старт новый сезон WRC. Вот его главные интриги
Фото дня: M-Sport почтила память Кена Блока
Фото дня: M-Sport почтила память Кена Блока Фото дня: M-Sport почтила память Кена Блока
Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC
Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC Команда M-Sport представила машину для нового сезона WRC
Самое важное:
Формула 1 ответила на решение FIA по допуску Andretti
Формула 1 ответила на решение FIA по допуску Andretti Формула 1 ответила на решение FIA по допуску Andretti
FIA одобрила заявку команды Andretti на участие в Формуле 1
FIA одобрила заявку команды Andretti на участие в Формуле 1 FIA одобрила заявку команды Andretti на участие в Формуле 1
Сезон европейского трак-рейсинга финишировал в Испании
Сезон европейского трак-рейсинга финишировал в Испании Сезон европейского трак-рейсинга финишировал в Испании
Сайнс: Чтобы скопировать машину Red Bull, Ferrari потребуется два года
Сайнс: Чтобы скопировать машину Red Bull, Ferrari потребуется два года Сайнс: Чтобы скопировать машину Red Bull, Ferrari потребуется два года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.