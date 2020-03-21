Тянак не чувствует себя уверенно за рулем Hyundai

Действующий чемпион мира Отт Тянак, в межсезонье перешедший из команды Toyota в коллектив Hyundai, пока не чувствует стопроцентной уверенности в своем новом автомобиле. Об этом эстонец рассказал журналистам, подводя итоги Ралли Мексика – последнего из состоявшихся этапов чемпионата мира.

«Я недостаточно уверен, чтобы по-настоящему атаковать на спецучастках. Пока мой подход – избегать излишнего риска и не попадать в неприятности. События пятничного утра уже показали, что из агрессивного подхода к машине ничего хорошего не выходит».

Утром в пятницу по ходу Ралли Мексика эстонец повредил подвеску своего автомобиля и потерял из-за этого немало времени. В итоге Тянак выиграл 6 из 21-го спецучастка гонки и финишировал вторым – однако после финиша не был доволен сложившейся ситуацией. К примеру, после прохождения в субботу самого длинного допа ралли – 25-километрового Гуанахуатито – пилот сказал, что ощущения от езды были «невероятно плохими: машина просто не работает».

«Я постоянно пытался понять, что происходит и где у этой машины предел, – объяснил Тянак после финиша. – Команда и мои товарищи по команде поддерживают меня, как могут. И очевидно, что машина быстра, что у нее есть потенциал. Но есть и множество нюансов, которые мне еще надо изучить, с которыми нужно разобраться».

В настоящий момент Тянак находится в общем зачете чемпионата на 5-м месте после схода с трассы на Ралли Монте-Карло и двух вторых мест в Швеции и Мексике.