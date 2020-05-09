Автогонки вместе с остальными массовыми мероприятиями попали под запрет с середины марта – последним соревнованием стало Ралли Мексика, которое остановили на день раньше запланированного, но все же признали состоявшимся.

Будучи на вынужденных каникулах, многие пилоты занимают время участием во всевозможных кибергонках – свои официальные чемпионаты появились у множества серий, включая Ф1. При этом организаторы мирового ралли остались в стороне от повального увлечения симрейсингом.

Такую позицию поддержал действующий чемпион WRC Отт Тянак. По словам эстонца из Hyundai, он вообще не видит смысла в компьютерных гонках.

«Я ими не занимаюсь, – сказал он в подкасте на официальном сайте чемпионата. – Для нас, раллистов, в этом нет реализма. Для тех, кто ездит в кольцевых гонках, все немного иначе: они как минимум могут учить трассы. Но для нас это не работает. Так что я провожу дни, занимаясь другими вещами, прежде всего тренировками в зале».

Тянак добавил, что ему очень не хватает реальных гонок: «Мне нравится соревновательный прессинг и моя работа. Мы поддерживаем связь с некоторыми ребятами из команды, но все равно это очень странное положение, слишком долгая пауза.

Я очень скучаю по выступлениям, по духу соперничества, по своей команде в сервис-парке. Впрочем, я отдыхаю и могу проводить с семьей так много времени, как никогда прежде. Это тоже здорово».

Говоря о перспективах возобновления сезона – по актуальным сведениям это должно произойти в середине июля в Кении – эстонский пилот отметил, что это вопрос не к участникам cоревнований, а к их организаторам и руководству стран.

«Мне хочется поскорее сесть за руль и вернуться на трассу, – сказал он. – Но никто не знает, когда это произойдет. Нужно просто ждать. Нам важно слушать, что говорят правительства, какие правила устанавливают. Это все, что в наших силах. Я понимаю, как всем не хватает спорта, и нас это касается тоже. У нас остается лишь возможность действовать сообща, выбрав верное направление».