Тянак на минуту уехал от соперников на Ралли Чили

Показав лучшее время на четырех из шести спецучастков дня, Отт Тянак смог нарастить преимущество над соперниками с четырех до 58 секунд. Большая часть этого преимущества стала следствием верного выбора шин на утреннюю секцию – чемпион мира 2019 года предпочел жесткий состав, который отлично справился с острыми камнями чилийских дорожек.

В проигравших оказались гонщики Toyota – выбор мягкой резины позволил им ехать быстро, но недолго. Элфин Эванс и Калле Рованпера потеряли время из-за проколов, потому завершили день лишь на четвертой и пятой позициях. Лидеру сезона, который все же выиграл два спецучастка по ходу дня, пришлось, вдобавок, ехать на СУ12 в густой пыли от потерявшего ход экипажа Грегуара Мюнстера.

Тройку же дополнили представители Hyundai – Теему Сунинен остался вторым, а Тьерри Невилль, несмотря на пару опасных моментов и неполадки с силовой установкой под конец дня, удержался третьим.

Такамото Кацута замыкает шестерку топовой категории, проигрывая уже четыре минуты.

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмондсон, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

Оливер Сольберг вышел в лидеры зачета RC2 за рулем Skoda Fabia, оставив позади Гуса Гринсмита и пятничного лидера Сами Паяри.

Российскому экипажу Николая Грязина день принес победу на одном скоростном участке и штраф за фальстарт на другом. Москвич, выступающий в паре с Константином Александровым, пока занимает шестую строчку в своей категории.

До финиша Ралли Чили его участникам осталось преодолеть четыре допа.

Положение на Ралли Чили после СУ12

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст. 1 Отт Тянак

Мартин Ярвеоя M-Sport Ford Puma Rally1 2 ч 36:16.2 2 Теему Сининен Микко Марккула Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +58.3 3 Тьерри Невилль

Мартейн Видеге Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +1:12.2 4 Элфин Эванс

Скотт Мартин Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +1:22.9 5 Калле Рованпера

Йонне Халттунен Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +2:02.2 6 Такамото Кацута

Аарон Джонстон Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +4:07.2 7 (1) Оливер Сольберг

Элиотт Эдмондсон Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +6:52.7 8 (2) Гус Гринсмит

Йонас Андерссон Toksport WRT Škoda Fabia RS Rally2 +7:18.0 9 (3) Сами Паяри

Энни Мялкенен Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +7:36.6 10 (4) Иоан Россель

Арно Дюран PH Sport Citroën C3 Rally2 +7:36.6 …12 (6) Николай Грязин Константин Александров Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +8:32.4