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WRC / Ралли Чили Отчет о секции

Тянак на минуту уехал от соперников на Ралли Чили

Избежав проколов, которые сдержали его преследователей, эстонский гонщик M-Sport Ford завершил субботу уверенным лидером гонки

Том Ховард
Автор:
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Показав лучшее время на четырех из шести спецучастков дня, Отт Тянак смог нарастить преимущество над соперниками с четырех до 58 секунд. Большая часть этого преимущества стала следствием верного выбора шин на утреннюю секцию – чемпион мира 2019 года предпочел жесткий состав, который отлично справился с острыми камнями чилийских дорожек. 

В проигравших оказались гонщики Toyota – выбор мягкой резины позволил им ехать быстро, но недолго. Элфин Эванс и Калле Рованпера потеряли время из-за проколов, потому завершили день лишь на четвертой и пятой позициях. Лидеру сезона, который все же выиграл два спецучастка по ходу дня, пришлось, вдобавок, ехать на СУ12 в густой пыли от потерявшего ход экипажа Грегуара Мюнстера. 

Тройку же дополнили представители Hyundai – Теему Сунинен остался вторым, а Тьерри Невилль, несмотря на пару опасных моментов и неполадки с силовой установкой под конец дня, удержался третьим. 

Такамото Кацута замыкает шестерку топовой категории, проигрывая уже четыре минуты. 

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмондсон, Skoda Fabia Evo Rally2

Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмондсон, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

Оливер Сольберг вышел в лидеры зачета RC2 за рулем Skoda Fabia, оставив позади Гуса Гринсмита и пятничного лидера Сами Паяри. 

Российскому экипажу Николая Грязина день принес победу на одном скоростном участке и штраф за фальстарт на другом. Москвич, выступающий в паре с Константином Александровым, пока занимает шестую строчку в своей категории.

До финиша Ралли Чили его участникам осталось преодолеть четыре допа. 

Положение на Ралли Чили после СУ12

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 2 ч 36:16.2
2

Finland Теему Сининен 

Finland Микко Марккула

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +58.3
3

Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видеге

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +1:12.2
4

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +1:22.9
5

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:02.2
6

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +4:07.2
7 (1)

Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Элиотт Эдмондсон

Toksport WRT 2

 Škoda Fabia RS Rally2 +6:52.7
8 (2)

United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон

Toksport WRT

 Škoda Fabia RS Rally2 +7:18.0
9 (3)

Finland Сами Паяри
Finland Энни Мялкенен

Toksport WRT 2

 Škoda Fabia RS Rally2 +7:36.6
10 (4)

France Иоан Россель
France Арно Дюран

PH Sport

 Citroën C3 Rally2 +7:36.6
…12 (6)

Russian Federation

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 2
 Škoda Fabia RS Rally2 +8:32.4
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