Тянак на минуту уехал от соперников на Ралли Чили
Избежав проколов, которые сдержали его преследователей, эстонский гонщик M-Sport Ford завершил субботу уверенным лидером гонки
Показав лучшее время на четырех из шести спецучастков дня, Отт Тянак смог нарастить преимущество над соперниками с четырех до 58 секунд. Большая часть этого преимущества стала следствием верного выбора шин на утреннюю секцию – чемпион мира 2019 года предпочел жесткий состав, который отлично справился с острыми камнями чилийских дорожек.
В проигравших оказались гонщики Toyota – выбор мягкой резины позволил им ехать быстро, но недолго. Элфин Эванс и Калле Рованпера потеряли время из-за проколов, потому завершили день лишь на четвертой и пятой позициях. Лидеру сезона, который все же выиграл два спецучастка по ходу дня, пришлось, вдобавок, ехать на СУ12 в густой пыли от потерявшего ход экипажа Грегуара Мюнстера.
Тройку же дополнили представители Hyundai – Теему Сунинен остался вторым, а Тьерри Невилль, несмотря на пару опасных моментов и неполадки с силовой установкой под конец дня, удержался третьим.
Такамото Кацута замыкает шестерку топовой категории, проигрывая уже четыре минуты.
Оливер Сольберг, Эллиотт Эдмондсон, Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: McKlein / Motorsport Images
Оливер Сольберг вышел в лидеры зачета RC2 за рулем Skoda Fabia, оставив позади Гуса Гринсмита и пятничного лидера Сами Паяри.
Российскому экипажу Николая Грязина день принес победу на одном скоростном участке и штраф за фальстарт на другом. Москвич, выступающий в паре с Константином Александровым, пока занимает шестую строчку в своей категории.
До финиша Ралли Чили его участникам осталось преодолеть четыре допа.
Положение на Ралли Чили после СУ12
|Поз.
|Гонщик / Штурман / Команда
|Машина
|Время / Отст.
|1
| Отт Тянак
Мартин ЯрвеояM-Sport
|Ford Puma Rally1
|2 ч 36:16.2
|2
|
Теему Сининен
Микко Марккула
|Hyundai i20 N Rally1
|+58.3
|3
|
Тьерри Невилль
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|+1:12.2
|4
|
Элфин Эванс
|Toyota GR Yaris Rally1
|+1:22.9
|5
|
Калле Рованпера
Toyota Racing
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2:02.2
|6
|
Такамото Кацута
|Toyota GR Yaris Rally1
|+4:07.2
|7 (1)
|
Оливер Сольберг
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+6:52.7
|8 (2)
|
Гус Гринсмит
Toksport WRT
|Škoda Fabia RS Rally2
|+7:18.0
|9 (3)
|
Сами Паяри
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+7:36.6
|10 (4)
|
Иоан Россель
PH Sport
|Citroën C3 Rally2
|+7:36.6
|…12 (6)
|
Николай Грязин
Константин Александров
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+8:32.4
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