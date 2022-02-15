Тянак: Мы готовы продолжать доработку машины и сделать ее быстрейшей

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2022 года в чемпионате мира по ралли сменился технический регламент. В машинах остались прежние двигатели внутреннего сгорания, однако силовая установка дополнилась электроприводом, став гибридной. Это увеличило мощность, но вместе с тем возрос и вес. В целом командам пришлось перепроектировать весь автомобиль заново.

Чемпион 2019 года Отт Тянак пока не смог выиграть титул со своей командой Hyundai, но считает, что именно новая техника дает ему для этого наибольшие шансы.

«В последние годы мы не добивались должных успехов, но теперь у меня есть шанс, так как наши парни подготовили быструю машину, – заявил Тянак. – Даже если мы немного запоздали с началом работы над новой техникой, мы готовы продолжать трудиться и после старта сезона.

Создавая гоночный автомобиль, мы ориентировались сами на себя и мы можем гордиться результатом. И если мы продолжим дорабатывать машину теми же темпами, с какими трудились над ней, то я уверен, что мы будем сильны.

У машины определенно есть потенциал, так что просто нужно собрать все компоненты успеха воедино, понять возможности автомобиля и то, как они раскрываются. И ребята в команде работают в полную силу, так что все должно получиться».