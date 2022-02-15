Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Неделя моды сорвала дебют гонщика в WRC Следующая / Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км
WRC Новости

Тянак: Мы готовы продолжать доработку машины и сделать ее быстрейшей

Чемпион 2019 года выразил уверенность, что с новым регламентом WRC его команда смогла прибавить в скорости

Тянак: Мы готовы продолжать доработку машины и сделать ее быстрейшей
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2022 года в чемпионате мира по ралли сменился технический регламент. В машинах остались прежние двигатели внутреннего сгорания, однако силовая установка дополнилась электроприводом, став гибридной. Это увеличило мощность, но вместе с тем возрос и вес. В целом командам пришлось перепроектировать весь автомобиль заново.

Чемпион 2019 года Отт Тянак пока не смог выиграть титул со своей командой Hyundai, но считает, что именно новая техника дает ему для этого наибольшие шансы.

«В последние годы мы не добивались должных успехов, но теперь у меня есть шанс, так как наши парни подготовили быструю машину, – заявил Тянак. – Даже если мы немного запоздали с началом работы над новой техникой, мы готовы продолжать трудиться и после старта сезона.

Создавая гоночный автомобиль, мы ориентировались сами на себя и мы можем гордиться результатом. И если мы продолжим дорабатывать машину теми же темпами, с какими трудились над ней, то я уверен, что мы будем сильны.

У машины определенно есть потенциал, так что просто нужно собрать все компоненты успеха воедино, понять возможности автомобиля и то, как они раскрываются. И ребята в команде работают в полную силу, так что все должно получиться».

Читайте также:
Поделились
Неделя моды сорвала дебют гонщика в WRC
Предыдущая новость

Неделя моды сорвала дебют гонщика в WRC
Следующая новость

Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км

Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км
Больше от
Сергей Иванов
Что увидел эксперт на тестах в Барселоне
Формула 1

Что увидел эксперт на тестах в Барселоне

Hyundai: Подиум для нас – как победа Ралли Швеция
WRC

Hyundai: Подиум для нас – как победа

Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC Ралли Швеция
WRC

Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC

Hyundai Motorsport Больше от
Hyundai Motorsport
«Крошечная, но очень дорогая ошибка». Тянак подтвердил сход в Монте-Карло Ралли Монте-Карло
WRC

«Крошечная, но очень дорогая ошибка». Тянак подтвердил сход в Монте-Карло

Hyundai первой представила гибридную раллийную машину Презентация Hyundai i20 N Rally1
WRC

Hyundai первой представила гибридную раллийную машину

Победить еще до старта сезона? В Hyundai придумали, как это сделать
WRC

Победить еще до старта сезона? В Hyundai придумали, как это сделать

Самое важное:

Ралли Швеция останется в календаре WRC еще на два года
WRC WRC

Ралли Швеция останется в календаре WRC еще на два года

Hyundai: Подиум для нас – как победа
WRC WRC

Hyundai: Подиум для нас – как победа

Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC
WRC WRC

Hyundai и Toyota попросили FIA изменить техрегламент WRC

Рованпера выиграл этап WRC в Швеции
WRC WRC

Рованпера выиграл этап WRC в Швеции

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.