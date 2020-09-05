Тянак лидирует в Ралли Эстония, Невилль сошел после аварии

Отт Тянак, представляющий команду Hyundai, по ходу второго дня соревнований возглавлил общий зачет Ралли Эстония – четвертого этапа чемпионата мира по ралли, возобновившегося в эти выходные после полугодовой паузы. Действующий чемпион мира выиграл 3 из 10-ти субботних спецучастков и оторвался на 12 секунд от еще одного пилота на Hyundai – ирландца Крейга Брина.

Вечером в субботу Брин показал лучшие времена на двух спецучастках подряд, после чего отставание составило меньше 10 секунд – но Тянак ответил хорошим результатом на завершающем дня. Из чего можно сделать вывод, что эстонский гонщик на домашней трассе в целом контролирует отрыв.

Одним из главных событий дня стал сход Тьерри Невилля – лучшего из пилотов Hyundai в личном зачете (где бельгиец занимает 3-е место, а Тянак – 5-е). На одном из поворотов Невилль съехал задним правым колесом в канаву, что привело к разрушению привода и повреждениям подвески.

Пилот добрался до финиша спецучастка, но продолжать гонку с такими повреждениями смысла не было. В теории Невилль еще может вернуться в строй в воскресенье – но штраф за пропуск нескольких спецучастков уже не позволит ему бороться за подиум.

Для конкурентов из команды Toyota проблемой стали повреждения шин, которые спускали, слетали с диска или прокалывались. На этом потеряли время все три гонщика японского коллектива.

Николай Грязин, выступающий на автомобиле младшей категории, спокойно провел день и стал 5-м среди пилотов на машинах соответствующего уровня подготовки. При этом официально пилоты на одинаковых автомобилях выступает в двух разных классах – и в своем, «заводском» классе россиянин находится на 2-й позиции.

В воскресенье участникам Ралли Эстония предстоит преодолеть шесть спецучастков общей протяженностью около 90 км.