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«Цена важнее красоты». Тянак о машинах WRC 2022 года

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«Цена важнее красоты». Тянак о машинах WRC 2022 года
Автор:
, Главный редактор
27 апр. 2020 г., 18:25

Действующий чемпион мира предпочитает видеть на старте гонок много быстрых машин. А насколько ярко они выглядят, для Тянака – вопрос второстепенный

Отт Тянак считает сокращение расходов на участие в чемпионате мира по ралли ключевой целью при разработке нового регламента и технических требований. Об этом действующий чемпион мира рассказал в интервью сайту DirtFish.

«Нам важно увеличить количество команд, которые выходят на старт, – в частности сказал раллист. – Это гораздо важнее, чем беспокойство о том, как будут выглядеть машины. А количество команд и машин на старте напрямую зависит от уровня затрат. Так что, цена сейчас важнее красоты.

Конечно, тут важно, чтобы машины по-прежнему были быстрыми. Но мы можем сохранить нынешнюю скорость даже в условиях снижения расходов. Если заморозить конструкцию моторов и работать только с кузовом, работать в направлении снижения массы».

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При переходе на новые технические требования в 2022 году автомобили WRC неизбежно прибавят в весе – из-за появления вспомогательного тягового электромотора и других элементов гибридной силовой установки. Однако, по мнению Тянака, даже после этого есть возможность уменьшить массу машины до уровня ниже нынешней – благодаря новому, единому для всех команд каркасу безопасности и работе над элементами силовой структуры автомобиля.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Отт Тянак
Автор Кирилл Качнов

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