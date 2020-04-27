«Цена важнее красоты». Тянак о машинах WRC 2022 года

Отт Тянак считает сокращение расходов на участие в чемпионате мира по ралли ключевой целью при разработке нового регламента и технических требований. Об этом действующий чемпион мира рассказал в интервью сайту DirtFish.

«Нам важно увеличить количество команд, которые выходят на старт, – в частности сказал раллист. – Это гораздо важнее, чем беспокойство о том, как будут выглядеть машины. А количество команд и машин на старте напрямую зависит от уровня затрат. Так что, цена сейчас важнее красоты.

Конечно, тут важно, чтобы машины по-прежнему были быстрыми. Но мы можем сохранить нынешнюю скорость даже в условиях снижения расходов. Если заморозить конструкцию моторов и работать только с кузовом, работать в направлении снижения массы».

При переходе на новые технические требования в 2022 году автомобили WRC неизбежно прибавят в весе – из-за появления вспомогательного тягового электромотора и других элементов гибридной силовой установки. Однако, по мнению Тянака, даже после этого есть возможность уменьшить массу машины до уровня ниже нынешней – благодаря новому, единому для всех команд каркасу безопасности и работе над элементами силовой структуры автомобиля.