«Цена важнее красоты». Тянак о машинах WRC 2022 года
Действующий чемпион мира предпочитает видеть на старте гонок много быстрых машин. А насколько ярко они выглядят, для Тянака – вопрос второстепенный
Отт Тянак считает сокращение расходов на участие в чемпионате мира по ралли ключевой целью при разработке нового регламента и технических требований. Об этом действующий чемпион мира рассказал в интервью сайту DirtFish.
«Нам важно увеличить количество команд, которые выходят на старт, – в частности сказал раллист. – Это гораздо важнее, чем беспокойство о том, как будут выглядеть машины. А количество команд и машин на старте напрямую зависит от уровня затрат. Так что, цена сейчас важнее красоты.
Конечно, тут важно, чтобы машины по-прежнему были быстрыми. Но мы можем сохранить нынешнюю скорость даже в условиях снижения расходов. Если заморозить конструкцию моторов и работать только с кузовом, работать в направлении снижения массы».
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При переходе на новые технические требования в 2022 году автомобили WRC неизбежно прибавят в весе – из-за появления вспомогательного тягового электромотора и других элементов гибридной силовой установки. Однако, по мнению Тянака, даже после этого есть возможность уменьшить массу машины до уровня ниже нынешней – благодаря новому, единому для всех команд каркасу безопасности и работе над элементами силовой структуры автомобиля.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Отт Тянак
|Автор
|Кирилл Качнов
«Цена важнее красоты». Тянак о машинах WRC 2022 года
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