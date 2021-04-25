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WRC / Ралли Хорватия / Отчет о секции

Цена победы – 0,6 секунды: Ожье в последнем повороте вырвал у Эванса победу в Ралли Хорватия

Автор:
, Главный редактор

Еще один французский гонщик закончил в первой пятерке свою первую же гонку на автомобиле категории WRC

Цена победы – 0,6 секунды: Ожье в последнем повороте вырвал у Эванса победу в Ралли Хорватия

Себастьен Ожье, представляющий команду Toyota, одержал победу на Ралли Хорватия – третьем этапе чемпионата мира. Судьбу победы в борьбе между французом и его товарищем по команде Элфином Эвансом решил самый последний спецучасток. На нем действующий чемпион мира опередил своего главного соперника на 4,5 секунды – что принесло Ожье победу с отрывом в 0,6 секунды.

Француз закончил лидером предыдущий день, однако по пути на старт первого воскресного спецучастка попал в ДТП на дороге общего пользования, столкнувшись с другим автомобилем при перестроении. После этого на трех подряд допах Эванс был быстрее Ожье и к старту последнего спецучастка довел свое преимущество почти до 3-х секунд.  

По словам британского пилота, победы в гонке ему стоила ошибка в последнем повороте последнего спецучастка: «В какой-то момент я попал на скользкую часть дороги и не смог попасть на нужную траекторию. Это не была какая-то ужасная ошибка, но, я бы сказал, что секунду на этом я потерял. Жаль – ведь мы вели яркую борьбу, а сейчас остается только снять шляпу перед Себом за его атаку на последнем допе».

Победа в гонке сделала Ожье лидером общего зачета: теперь француз на 8 очков опережает ближайшего преследователя – Тьерри Невилля на Hyundai. Бельгиец закончил гонку на 3-й позиции, следом за ним финишировали еще один пилот Hyundai Отт Тянак и француз Адриан Фурмо на Ford, который закончил в первой пятерке первую же свою гонку за рулем автомобиля категории WRC. 

В категории WRC 2 победу одержал Мадс Остберг за рулем Citroen. Россиянин Николай Грязин до предпоследнего допа держался в призовой тройке, однако в итоге не смог добраться до финиша после того как перевернул свой автомобиль

 

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Грязин перевернул машину на предпоследнем допе Ралли Хорватия

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Грязин перевернул машину на предпоследнем допе Ралли Хорватия
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Хорватия
Пилоты Себастьен Ожье
Автор Кирилл Качнов

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