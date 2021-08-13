Три Hyundai лидируют в Ралли Бельгия после 1-го дня

Три экипажа команды Hyundai после первого дня возглавили общий зачет Ралли Бельгия – этапа чемпионата мира, который в этот уик-энд проходит в окрестностях города Ипр.

В этом году гонка впервые проходит в статусе этапа мирового первенства – поэтому неудивительно, что на первой позиции закрепился местный гонщик Тьерри Невилль, не раз стартовавший в этих соревнованиях до начала выступлений в WRC. Выиграв 4 спецучастка из 7-ми состоявшихся (последний, 8-й, был отменен по соображениям безопасности), бельгиец на 8 секунд опережает Крейга Брина и на полминуты – экс-чемпиона мира Отта Тянака, жаловавшегося по ходу дня на некие проблемы с двигателем.

Меньше чем в 10-ти секундах за эстонцем находятся три представителя команды Toyota – Калле Рованпера, Элфин Эванс и действующий чемпион мира Себастьен Ожье, чей день был подпорчен проколом.

Гонка по узким дорожкам, на которых автомобили развивают весьма высокие скорости, не обошлась без аварий. Первым из пилотов, выступающих на автомобилях категории WRC, из борьбы выбыл Адриан Фурмо. Француз проводил свою четвертую гонку в высшей категории – причем три предыдущих он закончил на 5-м или 6-м местах. На этот раз пилот не сможет добраться до финиша: его Ford Fiesta была слишком сильно повреждена после того, как на высокой скорости зацепила задней частью земляной откос (видеозапись инцидента можно посмотреть здесь).

Примечательно, что француз не стал жертвой знаменитых канав, которые часто находятся по обе стороны от дорожки и съезд в которые является самой популярной причиной схода на этой гонке. Впрочем, без типичных инцидентов в итоге не обошлось. Чуть позже, соскользнув в канавы, с трассы сошли второй Ford под управлением Гаса Гринсмита – а также VW Polo россиянина Николая Грязина, выступающего в младшей категории WRC 2 и занимавшего после двух первых допов 2-е место.

Субботняя секция Ралли Бельгия будет состоять из 8-ми спецучастков общей протяженностью около 120 км.