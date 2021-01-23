WRC
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
21 янв.
День 3 в процессе . . .
Отчет о последней сессии Свежие результаты
R
WRC
Ралли Арктика
26 февр.
Следующее событие через
33 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Хорватия
22 апр.
Следующее событие через
88 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Португалия
20 мая
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Италия
03 июн.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Кения
24 июн.
Следующее событие через
151 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Эстония
15 июл.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Финляндия
29 июл.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Бельгия
13 авг.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Чили
09 сент.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Испания
14 окт.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
11 нояб.
Следующее событие через
291 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
WRC / Ралли Монте-Карло / Отчет о секции

Три экипажа Toyota возглавили Ралли Монте-Карло перед финальным днем

Поделились
Комментарии
Три экипажа Toyota возглавили Ралли Монте-Карло перед финальным днем
Автор:
, Ответственный редактор

Элфин Эванс сократил отставание от Себастьена Ожье на финальном спецучастке субботы. Отт Тянак окончательно выбыл из гонки

Из-за карантинных ограничений программа третьего дня на первом этапе сезона WRC оказалась сокращена всего до трех допов. После богатой на события утренней секции после обеда не произошло серьезных изменений. 

Элфин Эванс (на фото) показал лучшее время на СУ10 за рулем Toyota, однако лидер гонки Себастьен Ожье уступил партнеру по команде всего 1,3 секунды и остался впереди. Перед решающим днем гонки француз опережает валлийца на 13 секунд. 

В споре за третье место Калле Рованпера, даже несмотря на проблемы с переговорным устройством, смог проехать быстрее Тьерри Невилля. Это позволило японской команде надежно забронировать все места в первой тройке. 

Невилль остается четвертым, опережая на минуту с лишним еще одного гонщика Hyundai, ветерана Дани Сордо – тот совсем сбросил скорость. чтобы гарантированно доехать до финиша. Все же остальные уже слишком далеко, чтобы на что-то претендовать.

Отт Тянак, как мы и предсказывали, был вынужден прекратить гонку, оставшись без запасных колес и не имея возможности вернуться в сервис-парк.

В зачете RC2 блистательно проводит гонку Андреас Миккельсен, который за рулем Skoda стабильно держится в десятке лидеров. У другого участника этой категории, россиянина Николая Грязина, вечер субботы не удался – прокол и необходимость прямо на спецучастке менять шину стоили москвичу двух минут и одной позиции. 

В воскресенье участников Ралли Монте-Карло ждут четыре финальных допа.

Ралли Монте-Карло. Положение после СУ11

  Поз. Гонщик/штурман Машина Время/отст. Штраф
1 France Ожье/Инграссия Toyota Yaris WRC 2 ч 16:31.9  
2 United Kingdom Эванс/Мартин Toyota Yaris WRC +13.0  
3 Finland Рованпера/Халттунен Toyota Yaris WRC +56.8 +10.0
4 Belgium Невилль/Видеге Hyundai i20 Coupé WRC +1:03.8  
5 Spain Сордо/Дель Баррио Hyundai i20 Coupé WRC +2:11.3  
6 Japan Кацута/Барритт Toyota Yaris WRC +4:43.1  
7 (1)* Norway Миккельсен/Флене Skoda Fabia R5 Evo +5:22.7  
8 United Kingdom Гринсмит/Эдмондсон Ford Fiesta WRC +6:14.6  
9 (2) France Фурмо/Жамуль Ford Fiesta R5 MKII +7:36.5  
10 (3) France Камилли/Бурези Citroen C3 R5 +7:54.1  
…13 (6) Russian Federation Грязин/Александров VW Polo GTI R5 +10:47.3  
Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу

Предыдущая новость

Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу

Следующая новость

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Сессия День 3
Автор Александр Кабановский

Самое читаемое Сегодня

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году
Формула 1 Формула 1 / Мнение

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли
WRC WRC / Аналитика

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Доменикали поставил Формуле 1 задачи на 2021 год

Слухи: угроза расставания Mercedes и Хэмилтона стала реальной
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: угроза расставания Mercedes и Хэмилтона стала реальной

«Ему надо менять бизнес-модель». Экс-пилоты Ф1 назвали подход Хэмилтона неверным
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Ему надо менять бизнес-модель». Экс-пилоты Ф1 назвали подход Хэмилтона неверным

Самое важное:

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли
WRC WRC / Аналитика

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли

Три экипажа Toyota возглавили Ралли Монте-Карло перед финальным днем
WRC WRC / Отчет о секции

Три экипажа Toyota возглавили Ралли Монте-Карло перед финальным днем

Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу
WRC WRC / Отчет о секции

Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу

Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота
WRC WRC / Отчет о секции

Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: Хэмилтон не вписывается в новую Формулу 1

1дн
2
Формула 1

Какие рекорды Формула 1 сможет перекрыть в 2021 году

3
Формула 1

Алонсо спросили, кто быстрее – он или Хэмилтон

4
Формула 1

Три ловушки, которые могут остановить Mercedes в 2021 году

1дн
5
WRC

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли

20мин

Самое важное:

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли

WRC
20мин
Три экипажа Toyota возглавили Ралли Монте-Карло перед финальным днем

Три экипажа Toyota возглавили Ралли Монте-Карло перед финальным днем

WRC
Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу

Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу

WRC
Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота

Ожье упустил лидерство в Монте-Карло из-за прокола и разворота

WRC
22ч
Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло

Ожье перехватил лидерство на Ралли Монте-Карло

WRC
22 янв. 2021 г.

Последние видео

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Ралли Тур де Корс 1998. Видео 28:10
WRC
6 мая 2020 г.

Ралли Тур де Корс 1998. Видео

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.