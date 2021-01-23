Из-за карантинных ограничений программа третьего дня на первом этапе сезона WRC оказалась сокращена всего до трех допов. После богатой на события утренней секции после обеда не произошло серьезных изменений.

Элфин Эванс (на фото) показал лучшее время на СУ10 за рулем Toyota, однако лидер гонки Себастьен Ожье уступил партнеру по команде всего 1,3 секунды и остался впереди. Перед решающим днем гонки француз опережает валлийца на 13 секунд.

В споре за третье место Калле Рованпера, даже несмотря на проблемы с переговорным устройством, смог проехать быстрее Тьерри Невилля. Это позволило японской команде надежно забронировать все места в первой тройке.

Невилль остается четвертым, опережая на минуту с лишним еще одного гонщика Hyundai, ветерана Дани Сордо – тот совсем сбросил скорость. чтобы гарантированно доехать до финиша. Все же остальные уже слишком далеко, чтобы на что-то претендовать.

Отт Тянак, как мы и предсказывали, был вынужден прекратить гонку, оставшись без запасных колес и не имея возможности вернуться в сервис-парк.

В зачете RC2 блистательно проводит гонку Андреас Миккельсен, который за рулем Skoda стабильно держится в десятке лидеров. У другого участника этой категории, россиянина Николая Грязина, вечер субботы не удался – прокол и необходимость прямо на спецучастке менять шину стоили москвичу двух минут и одной позиции.

В воскресенье участников Ралли Монте-Карло ждут четыре финальных допа.

Ралли Монте-Карло. Положение после СУ11