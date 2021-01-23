Три экипажа Toyota возглавили Ралли Монте-Карло перед финальным днем
Элфин Эванс сократил отставание от Себастьена Ожье на финальном спецучастке субботы. Отт Тянак окончательно выбыл из гонки
Из-за карантинных ограничений программа третьего дня на первом этапе сезона WRC оказалась сокращена всего до трех допов. После богатой на события утренней секции после обеда не произошло серьезных изменений.
Элфин Эванс (на фото) показал лучшее время на СУ10 за рулем Toyota, однако лидер гонки Себастьен Ожье уступил партнеру по команде всего 1,3 секунды и остался впереди. Перед решающим днем гонки француз опережает валлийца на 13 секунд.
В споре за третье место Калле Рованпера, даже несмотря на проблемы с переговорным устройством, смог проехать быстрее Тьерри Невилля. Это позволило японской команде надежно забронировать все места в первой тройке.
Невилль остается четвертым, опережая на минуту с лишним еще одного гонщика Hyundai, ветерана Дани Сордо – тот совсем сбросил скорость. чтобы гарантированно доехать до финиша. Все же остальные уже слишком далеко, чтобы на что-то претендовать.
Отт Тянак, как мы и предсказывали, был вынужден прекратить гонку, оставшись без запасных колес и не имея возможности вернуться в сервис-парк.
В зачете RC2 блистательно проводит гонку Андреас Миккельсен, который за рулем Skoda стабильно держится в десятке лидеров. У другого участника этой категории, россиянина Николая Грязина, вечер субботы не удался – прокол и необходимость прямо на спецучастке менять шину стоили москвичу двух минут и одной позиции.
В воскресенье участников Ралли Монте-Карло ждут четыре финальных допа.
Ралли Монте-Карло. Положение после СУ11
|Поз.
|Гонщик/штурман
|Машина
|Время/отст.
|Штраф
|1
|Ожье/Инграссия
|Toyota Yaris WRC
|2 ч 16:31.9
|2
|Эванс/Мартин
|Toyota Yaris WRC
|+13.0
|3
|Рованпера/Халттунен
|Toyota Yaris WRC
|+56.8
|+10.0
|4
|Невилль/Видеге
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+1:03.8
|5
|Сордо/Дель Баррио
|Hyundai i20 Coupé WRC
|+2:11.3
|6
|Кацута/Барритт
|Toyota Yaris WRC
|+4:43.1
|7 (1)*
|Миккельсен/Флене
|Skoda Fabia R5 Evo
|+5:22.7
|8
|Гринсмит/Эдмондсон
|Ford Fiesta WRC
|+6:14.6
|9 (2)
|Фурмо/Жамуль
|Ford Fiesta R5 MKII
|+7:36.5
|10 (3)
|Камилли/Бурези
|Citroen C3 R5
|+7:54.1
|…13 (6)
|Грязин/Александров
|VW Polo GTI R5
|+10:47.3
Предыдущая новость
Ожье вернулся в лидеры Ралли Монте-Карло, Тянак выбыл из борьбы за победу
Следующая новость
«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Монте-Карло
|Сессия
|День 3
|Автор
|Александр Кабановский