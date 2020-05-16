Toyota выставит на старт Ралли Финляндия пять экипажей

После отмены Ралли Сафари сезон чемпионата мира должен возобновиться в первый уик-энд августа в Финляндии. И хотя промоутеры WRC еще не подтвердили, что гонка состоится, в командах уже начали подготовку к ней, считая позитивное развитие событий весьма вероятным.

Toyota, для которой этот этап можно назвать вторым домашним – коллектив Томми Мякинена базируется именно в этой стране – выставит на старт сразу пять Yaris WRC заводской подготовки. Все машины будут в одинаковой спецификации и получат доработки по сравнению с первыми этапами сезона.

За руль трех из них сядут постоянные гонщики марки – лидер нынешнего сезона Себастьен Ожье, его напарники Элфин Эванс и Калле Рованпера. Еще один автомобиль доверят воспитаннику Академии Томми Мякинена, японцу Такамото Кацуте. Ранее он уже финишировал седьмым в Монте-Карло и девятым в Швеции.

Пятым пилотом Toyota станет Яри-Матти Латвала. Победитель 18 гонок чемпионата мира, трижды за карьеру заканчивавший сезон на втором месте, также выходил на старт в Швеции, но не закончил ту гонку из-за отказа в электросистеме.

Пока в Финляндии действует запрет на проведение мероприятий с присутствием более 500 человек, но он заканчивается в конце июля. Станет ли страна продлевать его и захочет ли делать какие-то исключения для популярного у болельщиков ралли, пока неясно. Встреча с участием всех заинтересованных сторон по этому поводу намечена на начало июня.