Toyota представила машину для нового сезона WRC

Японская марка показала новинку в рамках большого мероприятия, посвященного началу новой эпохи WRC. Оно состоялось в Австрии, в принадлежащем Red Bull Ангаре 7 близ Зальцбурга в присутствии нового президента FIA Мохаммеда Бин Сулайема.

В Toyota сохранили фирменную ливрею с красным, черным и белым цветами. При этом на бортах Yaris можно увидеть крупные «раструбы» воздухозаборников – они необходимы для охлаждения совершенно новой гибридной силовой установки.

В соответствии с правилами, которые вступили в силу с 2022 года, Yaris оснащен 1,6-литровым турбомотором мощностью 500 л.с., который работает в паре с гибридной установкой на 100 кВт.

Toyota Gazoo Racing Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

На спецучастках гонщик сможет активировать дополнительную мощность педалью акселератора, а если сможет накопить на торможениях 30 кДж энергии, то получит еще больше лошадиных сил.

Машины Rally1 получили более безопасную пространственную раму и не базируются на шасси с конвейера, а создаются с нуля. По сравнению с техникой прошлого поколения они стали на 70 кг тяжелее, получили менее эффективную аэродинамику и уменьшенные хода подвески. Кроме того, у них больше нет межосевого дифференциала.

Toyota будет защищать в новом сезоне звание сильнейшего производителя и собирается заявлять на каждый этап по четыре экипажа. Полный сезон только вице-чемпион 2021 года Элфин Эванс и победитель двух гонок Келле Рованпера.

Toyota Gazoo Racing Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Восьмикратный чемпион Себастьен Ожье по собственному решению выступит лишь по ограниченной программе, его сменщиком будет финн Эсапекка Лаппи. Уже известно, что Ожье стартует на гонке открытия сезона в Монако, а Лаппи – на втором этапе в Швеции.

Четвертым гонщиком станет протеже Toyota Такамото Кацута.

Новый сезон мирового ралли начнется 20 января в Монте-Карло.

Toyota Gazoo Racing Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing