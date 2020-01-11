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WRC / Новость

Toyota показала Yaris для нового сезона WRC

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Toyota показала Yaris для нового сезона WRC
Автор:
11 янв. 2020 г., 10:37

На токийском автосалоне состоялась презентация Toyota Gazoo Racing, а три новых пилота команды впервые появились в ее комбинезонах.

На презентации вместе с Томми Мякиненом чехол с машины снимали Себастьен Ожье, Элфин Эванс и Калле Рованпера вместе со штурманами.

«Внешне наша машина выглядит так же, как и раньше, и в целом мы сохраняем тот же пакет, который показал себя с сильной стороны во многих различных условиях в прошлом году, – рассказал Мякинен. – Но мы всегда работаем над тем, чтобы сделать машину лучше, и начнем новый сезон с более легким и мощным автомобилем. Я уверен, что наши талантливые гонщики быстро почувствуют себя комфортно, и что в этом сезоне мы снова сможет ставить высокие цели».

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Список

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
1/8

Фотограф: Toyota Racing

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
2/8

Фотограф: Toyota Racing

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
3/8

Фотограф: Toyota Racing

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
4/8

Фотограф: Toyota Racing

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
5/8

Фотограф: Toyota Racing

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
6/8

Фотограф: Toyota Racing

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
7/8

Фотограф: Toyota Racing

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC

Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
8/8

Фотограф: Toyota Racing

В прошлом сезоне Toyota заняла второе место в зачете производителей, а титул выиграл ее гонщик Отт Тянак.

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Об этой статье

Серия WRC
Команды Toyota Gazoo Racing
Автор Дэвид Эванс

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