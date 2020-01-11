Toyota показала Yaris для нового сезона WRC
На токийском автосалоне состоялась презентация Toyota Gazoo Racing, а три новых пилота команды впервые появились в ее комбинезонах.
На презентации вместе с Томми Мякиненом чехол с машины снимали Себастьен Ожье, Элфин Эванс и Калле Рованпера вместе со штурманами.
«Внешне наша машина выглядит так же, как и раньше, и в целом мы сохраняем тот же пакет, который показал себя с сильной стороны во многих различных условиях в прошлом году, – рассказал Мякинен. – Но мы всегда работаем над тем, чтобы сделать машину лучше, и начнем новый сезон с более легким и мощным автомобилем. Я уверен, что наши талантливые гонщики быстро почувствуют себя комфортно, и что в этом сезоне мы снова сможет ставить высокие цели».
Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
Фотограф: Toyota Racing
Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
Фотограф: Toyota Racing
Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
Фотограф: Toyota Racing
Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
Фотограф: Toyota Racing
Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
Фотограф: Toyota Racing
Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
Фотограф: Toyota Racing
Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
Фотограф: Toyota Racing
Автомобиль Toyota Yaris WRC, Toyota Gazoo Racing WRC
Фотограф: Toyota Racing
В прошлом сезоне Toyota заняла второе место в зачете производителей, а титул выиграл ее гонщик Отт Тянак.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Команды
|Toyota Gazoo Racing
|Автор
|Дэвид Эванс
Toyota показала Yaris для нового сезона WRC
База данных
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта