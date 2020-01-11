Toyota показала Yaris для нового сезона WRC

На презентации вместе с Томми Мякиненом чехол с машины снимали Себастьен Ожье, Элфин Эванс и Калле Рованпера вместе со штурманами.

«Внешне наша машина выглядит так же, как и раньше, и в целом мы сохраняем тот же пакет, который показал себя с сильной стороны во многих различных условиях в прошлом году, – рассказал Мякинен. – Но мы всегда работаем над тем, чтобы сделать машину лучше, и начнем новый сезон с более легким и мощным автомобилем. Я уверен, что наши талантливые гонщики быстро почувствуют себя комфортно, и что в этом сезоне мы снова сможет ставить высокие цели».

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В прошлом сезоне Toyota заняла второе место в зачете производителей, а титул выиграл ее гонщик Отт Тянак.