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WRC / Ралли Кения Новость

Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари

Восьмикратный чемпион мира выйдет на старт африканской гонки в конце июню

Том Ховард
Автор:
, News editor
Toyota анонсировала участие Ожье в Ралли Сафари
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В нынешнем сезоне Себастьен Ожье выступает в мировом ралли не на полном расписании, а лишь с частичной программой. Из четырех прошедших гонок француз стартовал в двух – в Монако финишировал вторым, в вот в минувший уик-энд в Португалии после многочисленных сложностей остался только 51-м. 

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Главной программой для Ожье в этом сезоне являются гонки марафонского чемпионата WEC, где он ездит в классе LMP2 за команду Richard Mille Racing.

По этой причине Себ не выступит в начале июня на Ралли Италия, так как оно совпадает по времени с официальными тестами «24 часов Ле-Мана». За рулем Toyota месть Ожье займет Эсапекка Лаппи.  

А сам француз вернется в мировое ралли не кенийском этапе. Исходя из календаря, разговоры о такой возможности ходили уже давно, а в понедельник Toyota официально подтвердила эту информацию. 

Год назад Ожье стал победителем Ралли Сафари, которое вернулось в WRC после 19-летнего перерыва. Гонка 2022 года пройдет 24-26 июня.

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