Toyota объявит состав пилотов WRC на следующей неделе. Эванс и Ожье?

В Toyota были вынуждены пересмотреть свой состав после неожиданного ухода Отта Тянака в Hyundai.

Руководитель команды Toyota Томми Макинен отклонил предположение, что контракты с Элфином Эвансом и Себастьеном Ожье уже подписаны, однако сказал Motorsport.com, что состав пилотов может быть подтвержден к концу следующей недели.

Эванс в конце прошлого месяца уже посетил базу Toyota в Финляндии и, как предполагается, согласовал условия для выступлений за рулем Yaris WRC в следующем сезоне.

Считается, что Ожье вел переговоры с Toyota, и если Citroen действительно покинет WRC, то присоединится к японской марке. Другим вариантом для Ожье может стать возвращение в M-Sport – в команду, с которой он выиграл два своих последних титула.

«Пока нам нечего сказать, – объяснил Мякинен Motorsport.com. – Честно говоря, еще ничего не решено. Кроме того, сейчас из-за всей этой драмы в Австралии [отмены ралли из-за лесных пожаров] ход переговоров немного нарушился. Как только у нас будет что-то 100-процентное, мы вам об этом сообщим. Надеюсь, что это может случиться в конце следующей недели».

На вопрос, что он думает об Эвансе, Мякинен ответил: «Конечно, мы следили за ним и его прогрессом, и конечно мы очень заинтересованы».

Шансы Эванса попасть в Toyota увеличиваются еще и потому, что Ожье выбрал валлийца в качестве своего предпочтительного партнера по команде по ходу обсуждений с Toyota Gazoo Racing.

На вопрос, будет ли Ожье интересен команде, если освободится от обязательств в Citroen, Мякинен ответил: «Посмотрим. Мы не знаем, что происходит. Эти разговоры о Citroen, если они верны, очень тревожные. Но ясности еще нет. Нам нужны производители для блага чемпионата и спорта».

В следующем сезоне третий экипаж Yaris WRC будет пилотировать 19-летний финн Калле Рованпера, а четвертую машину, которая будет не в заводской окраске, на старт некоторых ралли выведет Такамото Катсута.

Если Toyota наймет Ожье и Эванса, то ее нынешние пилоты Крис Мик и Яри-Матти Латвала могут остаться без работы. Если Citroen действительно уйдет, единственным вариантом для них будет присоединиться к другим звездам WRC Хейдену Пэддону, Крейгу Брину, Эсапекке Лаппи, Андреасу Миккельсену и Мадсу Остбергу в соперничестве за место в M-Sport.