Toyota объявила о контракте с Ожье и Эвансом

Ранее Citroen объявила об уходе из чемпионата мира по ралли и причиной этого назвала решение Себастьена Ожье покинуть команду. По слухам, Ожье планировал перейти в Toyota – и теперь это было подтверждено официально.

Уже бывший гонщик M-Sport Элфин Эванс посетил завод Toyota в прошлом месяце и, судя по всему, уже тогда согласовал условия с руководителем команды Томми Мякиненом. Что касается Калле Рованперы, Motorsport.com стало известно, что он будет пилотировать заводской Yaris, еще в июне этого года.

Сделка с Ожье рассчитана только на 2020 год – это говорит о том, что француз может принять решение завершить карьеру в ралли. Эванс согласился на двухлетний контракт.

Ожье рассказал, что благодаря переходу в Toyota надеется выиграть титул в WRC с третьим для себя производителем.

«Я очень рад присоединиться к этой команде, – сказал шестикратный чемпион. – Это еще один новый вызов, и я с нетерпением его жду. Мы уже обсуждали это в конце 2016 года, и хотя тогда нам сделать это не удалось, я потрясен, что буду работать с таким культовым брендом, как Toyota, а также с кумиром моего детства Томми Мякиненом. В планах добиться вместе успеха и попытаться выиграть чемпионат».

Мякинен отметил, что контракт с Ожье стал демонстрацией того, чего достигла Toyota после возвращения в WRC в 2017 году.

«Я очень доволен составом гонщиков, который мы смогли собрать на следующий сезон, – сказал Мякинен. – Я считаю, что это обеспечивает нам отличный баланс в команде, поскольку мы нацелены получить большее количество чемпионских трофеев в следующем году и в будущем.

Мы знаем, сколь силен Себастьен, и мы все с нетерпением ждем возможности поработать с ним и с Жюльеном [Инграссия, штурманом]. Возможность привлечь гонщика с таким послужным списком многое говорит о том, чего мы достигли за такой короткий промежуток времени с этой командой».

Говоря про Эванса, финн отметил: «За Элфином я наблюдал в течение некоторого времени. мы видели, что он может быть быстр, чтобы выигрывать почти на любой дорожной поверхности, но он также может быть очень толковым, когда это необходимо, и набирать хорошие очки».

Рованпера проведет все 14 этапов за рулем третьей машины Yaris. 19-летний гонщик впервые протестировал машину Toyot еще в 16 лет – и уже тогда он оказался быстрее, чем гонщик M-Sport Теему Суннинен и экс-пилот Citroen Эсапекка Лаппи на том же участке дороги.

«Я знаю Калле с самого детства, и всегда было ясно, что в нем есть что-то особенное. Ему еще предстоит многому научиться, но я считаю, что сейчас он готов к этому шагу», – добавил Мяккинен.

Покинувший Toyota Отт Тянак присоединился к Hyundai, в то время как другие гонщики японской марки – Яри-Матти Латвала и Крис Мик – не имеют сделок на следующий сезон.