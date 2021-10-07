Toyota назвала состав в WRC на 2022 год

Команда WRC Toyota объявила свой состав на 2022 год. Основными пилотами команды останутся Элфин Эванс и Калле Рованпера. Третью машину поделят между собой Себастьен Ожье и Эсапекка Лаппи.

Главным вопросом по составу Toyota был именно пилот третьей машины после того, как Ожье объявил, что не будет проводить полный сезон в 2022 году и выступит лишь на отдельных этапах.

Лаппи уже выступал за Toyota с 2017-го по 2018-й годы и одержал с командой свою единственную победу на Ралли Финляндия-2017. В этом сезоне Лаппи провел три гонки за частные команды, став четвертым в Финляндии и седьмым в Португалии.

Гонщики Toyota сейчас возглавляют чемпионат WRC: Ожье идет первым, Эванс вторым, а Рованпера четвертым.