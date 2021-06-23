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WRC Новости

Toyota надеется оставить Ожье в WRC еще на полсезона

Автор:
, Главный редактор

У японцев нет недостатка в быстрых гонщиках, но расставаться с многократным чемпионом мира команда все-таки не хочет

Toyota надеется оставить Ожье в WRC еще на полсезона

Яри-Матти Латвала, с этого сезона возглавляющий заводскую раллийную команду Toyota, рассказал Motorsport.com о возможном продолжении сотрудничества с Себастьеном Ожье.

Напомним, что семикратный чемпион мира изначально собирался завершить карьеру в конце 2020 года – однако продлил контракт еще на год в силу того, что прошлогодний сезон из-за глобальной пандемии вышел весьма скомканным (впрочем, французу он принес очередной чемпионский титул). Таким образом, нынешний сезон в теории должен стать для Ожье последним в WRC. Однако, по словам Латвалы, команда и гонщик обсуждают варианты частичного участия француза в следующем чемпионате мира.

«Вероятность того, что Ожье продолжит участвовать в ралли в 2022 году, есть – но она невелика, – рассказал руководитель Toyota в мини-интервью Motorsport.com. – Я думаю, Ожье думает примерно так же, как Леб. Он хотел бы попробовать что-то новое: мы ведь уже видели его в гонках Кубка Porsche Carrera и за рулем болида Формулы 1 [на частных тестах за рулем болида Red Bull]. И наверняка у него есть возможность в следующем году выступить в каком-то турнире.

Поэтому он готов рассматривать вариант участия лишь в половине гонок сезона WRC. Мы с ним уже говорили на эту тему – и очевидно, что он не хочет выступать в чемпионате по полной программе. Я бы не стал окончательно отметать и такой вариант, но пока мы рассматриваем именно частичные выступления. Команда заинтересована в Ожье, и мы как минимум попробуем мотивировать его проехать хотя бы половину гонок. Но чтобы принять связанные с этим решения, нам надо увидеть календарь следующего сезона».

Эксперты считают, что четвертую Toyota француз, скорее всего, поделит с Эсапеккой Лаппи, который уже выступал за японскую марку в прошлом, а в этом году после потери места в WRC вынужден соревноваться в младшей категории WRC 2. Другие пилоты японского коллектива – Элфин Эванс, Калле Рованпера и Такамото Кацута – скорее всего, сохранят свои места еще как минимум на один сезон.

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Напомним, что девятикратный чемпион мира Себастьен Леб провел свой последний полный сезон в WRC в 2012 году, однако после этого еще 16 раз выходил на старт этапов чемпионата мира. Последний раз француз сделал это прошлой осенью на Ралли Турация.

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WRC собралась провести этап в США в 2022 году

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