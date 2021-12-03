Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Чемпион WRC: автоспорт не может жить одним электричеством Следующая / Бронзовый призер WRC застрял в младшей лиге чемпионата
WRC Новости

Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин

Автор:

Благодаря численному превосходству японцы могут отбирать у конкурентов ценные очки в командном зачете

Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин

На данный момент на сезон WRC-2022 у заводской команды Toyota подтверждены четыре машины – это больше, чем у какого-либо другого производителя. Однако глава японского коллектива Яри-Матти Латвала не исключает появления на старте и пятого автомобиля.

«У нас есть четыре гонщика, и на каждого нужно по два кузова, – рассказал Латвала изданию DirtFish. – И если у нас появятся свободные кузоа ко второй половине сезона, мы сможем подумать о пятой машине. Хотя пока что в приоритете у нас, конечно, создание кузовов для постоянно используемых четырех автомобилей».

Себастьен Ожье, Жюльен Инграссия, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Себастьен Ожье, Жюльен Инграссия, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Фото: Toyota Racing

Напомним, что Элфин Эванс, Калле Рованпера и Такамото Катцута в следующем году проедут полный сезон в WRC, а Себастьен Ожье и Эсапекка Лаппи будут делить одну машину на два экипажа.

Появление пятой машины позволит Лаппи стать независимым от программы Ожье и проехать большее количество гонок. Также дополнительный автомобиль позволит заявить на отдельные этапы вторую команду (в WRC за один коллектив на этапе могут выступать три экипажа), которая сможет отнимать очки у конкурентов в соответствующем зачете.

На данный момент конкуренты Toyota, Hyundai и M-Sport Ford, заявили на следующий сезон по три автомобиля. Однако на отдельных этапах расклад может измениться – например, если M-Sport Ford получится успешно завершить переговоры о возвращении в WRC Себастьена Леба

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Чемпион WRC: автоспорт не может жить одним электричеством
Предыдущая новость

Чемпион WRC: автоспорт не может жить одним электричеством
Следующая новость

Бронзовый призер WRC застрял в младшей лиге чемпионата

Бронзовый призер WRC застрял в младшей лиге чемпионата
Загрузить комментарии
Маркус Лютгенс Больше от
Маркус Лютгенс
В Extreme E определились с датой и местом финального этапа
Extreme E

В Extreme E определились с датой и местом финального этапа

Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли Ралли Турция
WRC

Леб захватил лидерство в Ралли Турция, соперники отстали в пыли

Бывший технический директор Renault возглавит Mercedes в Формуле Е
Формула E

Бывший технический директор Renault возглавит Mercedes в Формуле Е

Себастьен Лёб Больше от
Себастьен Лёб
Как Леб стал соавтором провала Hyundai в кузовах
ETCR

Как Леб стал соавтором провала Hyundai в кузовах

СМИ: К Ралли Монте-Карло готовят Ford для Леба
WRC

СМИ: К Ралли Монте-Карло готовят Ford для Леба

Леб протестировал гибридный Ford 2022 года. Для чего?
WRC

Леб протестировал гибридный Ford 2022 года. Для чего?

Toyota Racing Больше от
Toyota Racing
Ожье намерен остаться в Toyota после ухода из WRC
WRC

Ожье намерен остаться в Toyota после ухода из WRC

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»
Дакар

Леб ведет с Toyota переговоры по «Дакару»

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года
WRC

Босс Toyota WRC Мякинен покинет команду в конце года

Самое важное:

Бронзовый призер WRC застрял в младшей лиге чемпионата
WRC WRC

Бронзовый призер WRC застрял в младшей лиге чемпионата

Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин
WRC WRC

Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин

Чемпион WRC: автоспорт не может жить одним электричеством
WRC WRC

Чемпион WRC: автоспорт не может жить одним электричеством

FIA сделает рейтинг раллистов по примеру тенниса
WRC WRC

FIA сделает рейтинг раллистов по примеру тенниса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.