Toyota на некоторых этапах WRC может выставить 5 машин

На данный момент на сезон WRC-2022 у заводской команды Toyota подтверждены четыре машины – это больше, чем у какого-либо другого производителя. Однако глава японского коллектива Яри-Матти Латвала не исключает появления на старте и пятого автомобиля.

«У нас есть четыре гонщика, и на каждого нужно по два кузова, – рассказал Латвала изданию DirtFish. – И если у нас появятся свободные кузоа ко второй половине сезона, мы сможем подумать о пятой машине. Хотя пока что в приоритете у нас, конечно, создание кузовов для постоянно используемых четырех автомобилей».

Себастьен Ожье, Жюльен Инграссия, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Фото: Toyota Racing

Напомним, что Элфин Эванс, Калле Рованпера и Такамото Катцута в следующем году проедут полный сезон в WRC, а Себастьен Ожье и Эсапекка Лаппи будут делить одну машину на два экипажа.

Появление пятой машины позволит Лаппи стать независимым от программы Ожье и проехать большее количество гонок. Также дополнительный автомобиль позволит заявить на отдельные этапы вторую команду (в WRC за один коллектив на этапе могут выступать три экипажа), которая сможет отнимать очки у конкурентов в соответствующем зачете.

На данный момент конкуренты Toyota, Hyundai и M-Sport Ford, заявили на следующий сезон по три автомобиля. Однако на отдельных этапах расклад может измениться – например, если M-Sport Ford получится успешно завершить переговоры о возвращении в WRC Себастьена Леба.