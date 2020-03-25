Toyota: Мы победили проблему с охлаждением мотора
Выиграв третий этап чемпионата мира, Себастьен Ожье принес японской марке 15-ю с момента возвращения в чемпионат мира победу. Но этот успех никак нельзя назвать рядовым
За три с лишним года, что хэтчбеки Yaris выходят на старт этапов WRC, они выигрывали самые разные гонки – но победа в Мексике пилотам Toyota никак не давалась. После того, как в этом году Себастьен Ожье все-таки привел японский автомобиль к финишу на первом месте, президент команды Toyota Gazoo Racing сообщил журналистам, что главными творцами этой победы стоит считать мотористов.
«Раньше у нас всегда были проблемы на этой гонке, – рассказал Акио Тойода. – В прошлом мы не могли здесь бороться за победы из-за проблем с температурным режимом двигателя. Мотор то и дело перегревался. В итоге наши инженеры очень плотно поработали над системой охлаждения – и именно это позволило, наконец, подняться на вершину подиума».
После победы в Мексике японская марка вышла в лидеры зачета производителей, а таблицу личного зачета возглавили сразу два пилота Toyota – Себастьен Ожье и Элфин Эванс.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Мексика
|Пилоты
|Себастьен Ожье
|Автор
|Джакомо Раули
Toyota: Мы победили проблему с охлаждением мотора
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