Toyota: Мы победили проблему с охлаждением мотора

За три с лишним года, что хэтчбеки Yaris выходят на старт этапов WRC, они выигрывали самые разные гонки – но победа в Мексике пилотам Toyota никак не давалась. После того, как в этом году Себастьен Ожье все-таки привел японский автомобиль к финишу на первом месте, президент команды Toyota Gazoo Racing сообщил журналистам, что главными творцами этой победы стоит считать мотористов.

«Раньше у нас всегда были проблемы на этой гонке, – рассказал Акио Тойода. – В прошлом мы не могли здесь бороться за победы из-за проблем с температурным режимом двигателя. Мотор то и дело перегревался. В итоге наши инженеры очень плотно поработали над системой охлаждения – и именно это позволило, наконец, подняться на вершину подиума».

После победы в Мексике японская марка вышла в лидеры зачета производителей, а таблицу личного зачета возглавили сразу два пилота Toyota – Себастьен Ожье и Элфин Эванс.