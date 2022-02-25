Тесты перед Ралли Швеции вселили в Hyundai оптимизм
Тренировки перед вторым этапом чемпионата прошли для корейской команды лучше, чем ожидалось
Начало нового сезона мирового ралли (для которого команды подготовили машины по новым техническим требованиям) прошло не слишком удачно для коллектива Hyundai – команда корейской марки показала худший результат среди трех заводских «конюшен». Лучший из ее пилотов – Тьерри Невилль, столкнувшийся с повреждениями подвески и проблемами с управляемостью – стал только 6-м после, а два других экипажа и вовсе сошли. И если экс-чемпион мира Отт Тянак стал жертвой собственной ошибки, Оливер Сольберг был снят с гонки из-за плохого самочувствия – связанного с тем, что в течение двух дней в салон автомобиля проникал некий дым.
Сегодня в Швеции стартует второй этап чемпионата мира – и перед его началом Жульен Монсе, заместитель директора команды, рассказал журналистам Motorsport.com, что в течение последних нескольких недель его подчиненным пришлось решать проблемы из «очень длинного списка». По словам менеджера, эту работу надо будет продолжить и после Ралли Швеция – однако на недавних тестах, которые команда провела в Финляндии, все прошло лучше чем ожидалось изначально.
«Главным образом мы были сосредоточены на решении проблем, связанных с надежностью, – в частности, сказал Монсе. – Что должно помочь нам продвинуться вперед в плане результатов. Нам пришлось очень плотно поработать, чтобы найти подходящие решения. И реальность превысила наши ожидания. В итоге надежность нас не особо беспокоила, и мы смогли сосредоточиться на работе с настройками.
Конечно, далеко не все можно было поменять: какие-то детали омологированы, какие-то – требуют больше времени на доработку. Никаких радикальных изменений в машине нет – автомобиль тот же самый, но мы поработали над тем, чтобы устранить все мелкие проблемы.
Но в целом, мне кажется, мы сделали все как можно лучше в плане подготовки к шведскому этапу. При этом за все время, прошедшее после Ралли Монте-Карло [которое закончилось 23 января], у парней был по сути только один день отдыха – тот, что мы потратили на возвращение на базу после гонки.
Конечно, нашей целью перед стартом всегда остается победа, но промежуточная цель на этот гоночный уик-энд – финишировать всеми тремя машинами. Плюс. я думаю, мы вполне можем рассчитывать на подиум. С подобранными на тестах настройками машина ведет себя чрезвычайно хорошо».