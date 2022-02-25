Тесты перед Ралли Швеции вселили в Hyundai оптимизм

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Начало нового сезона мирового ралли (для которого команды подготовили машины по новым техническим требованиям) прошло не слишком удачно для коллектива Hyundai – команда корейской марки показала худший результат среди трех заводских «конюшен». Лучший из ее пилотов – Тьерри Невилль, столкнувшийся с повреждениями подвески и проблемами с управляемостью – стал только 6-м после, а два других экипажа и вовсе сошли. И если экс-чемпион мира Отт Тянак стал жертвой собственной ошибки, Оливер Сольберг был снят с гонки из-за плохого самочувствия – связанного с тем, что в течение двух дней в салон автомобиля проникал некий дым.

Сегодня в Швеции стартует второй этап чемпионата мира – и перед его началом Жульен Монсе, заместитель директора команды, рассказал журналистам Motorsport.com, что в течение последних нескольких недель его подчиненным пришлось решать проблемы из «очень длинного списка». По словам менеджера, эту работу надо будет продолжить и после Ралли Швеция – однако на недавних тестах, которые команда провела в Финляндии, все прошло лучше чем ожидалось изначально.

«Главным образом мы были сосредоточены на решении проблем, связанных с надежностью, – в частности, сказал Монсе. – Что должно помочь нам продвинуться вперед в плане результатов. Нам пришлось очень плотно поработать, чтобы найти подходящие решения. И реальность превысила наши ожидания. В итоге надежность нас не особо беспокоила, и мы смогли сосредоточиться на работе с настройками.

Конечно, далеко не все можно было поменять: какие-то детали омологированы, какие-то – требуют больше времени на доработку. Никаких радикальных изменений в машине нет – автомобиль тот же самый, но мы поработали над тем, чтобы устранить все мелкие проблемы.

Но в целом, мне кажется, мы сделали все как можно лучше в плане подготовки к шведскому этапу. При этом за все время, прошедшее после Ралли Монте-Карло [которое закончилось 23 января], у парней был по сути только один день отдыха – тот, что мы потратили на возвращение на базу после гонки.

Конечно, нашей целью перед стартом всегда остается победа, но промежуточная цель на этот гоночный уик-энд – финишировать всеми тремя машинами. Плюс. я думаю, мы вполне можем рассчитывать на подиум. С подобранными на тестах настройками машина ведет себя чрезвычайно хорошо».