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Сын Сольберга в феврале дебютирует в WRC

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Сын Сольберга в феврале дебютирует в WRC
Автор:
, редактор

19-летний Оливер быстро развивает карьеру

Сын бывшего чемпиона мира по ралли Петтера Сольберга Оливер Сольберг дебютирует в WRC. 19-летний гонщик выступит на Ралли Финляндии за команду 2C Compétition на машине Hyundai i20 WRC.

Сольберг в этом сезоне начал выступление в WRC2 и на первом этапе в Лапландии занял третье место. Ралли Финляндии пройдет с 26-го по 28-е февраля.

Петтер Сольберг выступал в WRC с 1998-го по 2012-й годы, а потом возвращался на отдельные гонки в 2018-м и 2019-м годах. Он выиграл 13 гонок и стал чемпионом мира в сезоне-2003.

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Оливер Сольберг
Автор Иван Матушкин

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