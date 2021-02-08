Сын Сольберга в феврале дебютирует в WRC

\u0421\u044b\u043d \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430 \u043c\u0438\u0440\u0430 \u043f\u043e \u0440\u0430\u043b\u043b\u0438 \u041f\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0421\u043e\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0433\u0430 \u041e\u043b\u0438\u0432\u0435\u0440 \u0421\u043e\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0433 \u0434\u0435\u0431\u044e\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0432 WRC. 19-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0420\u0430\u043b\u043b\u0438 \u0424\u0438\u043d\u043b\u044f\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 2C Comp\u00e9tition \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435 Hyundai i20 WRC.\n\u0421\u043e\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0433 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 WRC2 \u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043c \u044d\u0442\u0430\u043f\u0435 \u0432 \u041b\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0438 \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e. \u0420\u0430\u043b\u043b\u0438 \u0424\u0438\u043d\u043b\u044f\u043d\u0434\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0441 26-\u0433\u043e \u043f\u043e 28-\u0435 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044f.\n\u041f\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440 \u0421\u043e\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0433 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u043b \u0432 WRC \u0441 1998-\u0433\u043e \u043f\u043e 2012-\u0439 \u0433\u043e\u0434\u044b, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u0432 2018-\u043c \u0438 2019-\u043c \u0433\u043e\u0434\u0430\u0445. \u041e\u043d \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b 13 \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u043e\u043c \u043c\u0438\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0435-2003.\n\n\u0427\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435:\n\n\u0421\u043e\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0433-\u043c\u043b\u0430\u0434\u0448\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u043e\u043c Hyundai. \u041f\u043e\u043a\u0430 \u0432 WRC2\n\u0421\u043e\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0433 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 WRC. \u041d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0435\u0434\u0435\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u0434\u0438\u043d \u0434\u043e\u043f\n\n