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WRC Новость

Сын чемпиона мира станет третьим пилотом Hyundai в WRC?

Автор:
, главный редактор

Корейцы готовятся поменять нескольких опытных пилотов на одного молодого

Сын чемпиона мира станет третьим пилотом Hyundai в WRC?

Оливер Сольберг, сын чемпиона мира по ралли 2003 года Петтера Сольберга, в следующем году станет третьим пилотом команды Hyundai в высшей лиге мирового первенства. Такой вывод эксперты делают на основании недавних реплик Андреа Адамо – руководителя заводского коллектива корейской марки.

В беседе с корреспондентом Motorsport.com менеджер рассказал о взаимоотношениях пилота и команды следующим образом: «У Оливера есть контракт с Hyundai Motorsport на следующий год. И я уже принял решение [о программе Сольберга на 2022 год]. Я принял решение – но пока не собираюсь о нем рассказывать».

В этом году 19-летний Сольберг чередует выступления за заводскую команду Hyundai в младшем классе WRC 2 и эпизодическое участие в этапах чемпионата за рулем Hyundai i20 WRC частной команды 2С Competition. В WRC 2 лучшим результатом пилота, выступающего под шведским флагом, в этом году стало 5-е место в классе на Ралли Португалия, в WRC – 7-е место на Ралли Арктика, дебютной гонке спортсмена на автомобиле топовой категории.

Примечательно, что у главного конкурента Hyundai – команды Toyota – уже есть молодой спортсмен, являющийся потомком знаменитого раллиста. Калле Рованпера, сын выступавшего за команды Seat, Peugeot, Mitsubishi и Skoda Харри Рованперы, в этом году выиграл Ралли Эстония и в свои 20 лет стал самым молодым победителем этапа чемпионата мира по ралли. Оливер Сольберг в теории может переписать это достижение на себя – если выиграет гонку в первой половине следующего сезона. Но стоит упомянуть, что Рованпера-младший добился первой победы на свой второй сезон в WRC.

Традиционно третий автомобиль команды Hyundai в высшей лиге чемпионата делят между собой несколько гонщиков – к примеру, в этом году ими являются Дани Сордо и Крейг Брин. По мнению экспертов, приход Сольберга изменит эту практику – и швед в 2022 году выступит в чемпионате по полной программе.

При этом будущее Брина связывают с командой M-Sport, выступающей на автомобилях Ford. Когда упомянутого Адамо попросили прокомментировать ситуацию с ирландским гонщиком, руководитель Hyundai порекомендовал журналистам обратиться к владельцу M-Sport Малькольму Уилсону.

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Один из пилотов Ford в WRC внезапно покинул команду

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Один из пилотов Ford в WRC внезапно покинул команду
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