Сын чемпиона мира попал в аварию на Ралли Монте-Карло
Вчера жертвой обрыва стал Адриен Фурмо, а сегодня автомобиль на прочность протестировал Оливер Сольберг
Во время одного из субботних спецучастков гонщик Hyundai Оливер Сольберг – сын чемпиона мира по ралли Петтера – попал в аварию. Он заблокировал колеса перед входом в один из правых поворотов и поехал прямиком в сторону обрыва. К счастью, автомобиль задержали деревья, и никто не пострадал.
Несмотря на повреждения, экипаж смог выбраться из веток и даже доехать до конца спецучастка: ожидаемо, от переднего бампера машины практически ничего не осталось.
По итогам второго дня этапа, который состоялся вчера, 21 января, Сольберг занял 10 позицию. Первым пятницу завершил Себастьен Леб, вторым стал Себастьен Ожье, а третье место в общем зачете занял Элфин Эванс.
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