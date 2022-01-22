Сын чемпиона мира попал в аварию на Ралли Монте-Карло

Во время одного из субботних спецучастков гонщик Hyundai Оливер Сольберг – сын чемпиона мира по ралли Петтера – попал в аварию. Он заблокировал колеса перед входом в один из правых поворотов и поехал прямиком в сторону обрыва. К счастью, автомобиль задержали деревья, и никто не пострадал.

Несмотря на повреждения, экипаж смог выбраться из веток и даже доехать до конца спецучастка: ожидаемо, от переднего бампера машины практически ничего не осталось.

По итогам второго дня этапа, который состоялся вчера, 21 января, Сольберг занял 10 позицию. Первым пятницу завершил Себастьен Леб, вторым стал Себастьен Ожье, а третье место в общем зачете занял Элфин Эванс.