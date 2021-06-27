Тьерри Невилль утром в воскресенье сошел с дистанции Ралли Сафари – проходящего в Кении этапа чемпионата мира. К моменту прекращения борьбы бельгиец возглавлял общий зачет соревнований.

Пилот Hyundai впервые вышел в лидеры гонки на первом пятничном допе и потом в течение двух дней сохранял первую позицию, лишь однажды ненадолго уступив ее одному из соперников. На момент старта первого воскресного спецучастка Невилль выигрывал у ближайшего преследователя почти минуту.

Однако уже на первом допе сегодняшнего дня этот отрыв сократился до 11-ти секунд – экипаж был вынужден сбросить темп из-за поломки одного из амортизаторов. Хотя автомобиль смог добраться до финиша первого спецучастка, выходить на старт второго с такими повреждениями уже не имело смысла – а починить машину в полевых условиях не представлялось возможным.

После этого общий зачет ралли возглавил японский пилот Toyota Такамото Кацута, который проводит в WRC второй полный сезон и пока еще не финишировал выше 4-го места. Если пилоту удастся выиграть гонку, это станет первой победой японцев на этапах чемпионата мира за 29 лет. Примечательно, что обе предыдущих победы также были одержаны в Африке – на Ралли Бандама в 1991 и 1992 года (оба раза побеждал Кенджиро Шинозука за рулем Mitsubishi).

Однако от занимающего второе место многократного чемпиона мира Себастьена Ожье (также выступающего на Toyota) японца отделяло всего 0,8 с. После третьего воскресного допа разрыв между товарищами по команде сократился до 0.0 с, а четвертый доп стартовал в момент публикации материала. Судьбу победы, скорее всего, решит последний спецучасток, на котором первый экипаж примет старт в 13:18 по московскому времени.

Ралли Сафари, вернувшееся в календарь WRC после 19-летнего перерыва, обернулось обилием проблем для пилотов лидирующих команд. Избежать их по сути удалось только Кацуте. К примеру, один из амортизаторов на машине Ожье сломался еще в пятницу, из-за чего француз потерял 2 минуты. Невилль вечером в пятницу потерял 40 секунд из-за расслоившейся шины, а вечером в субботу – 35 секунд из-за накрывшего последний доп дождя, но оба раза сохранял лидерство, так как ранее смог накопить большое преимущество благодаря проблемам одних соперников и низкому темпу других.

Кенийская гонка стала третьей подряд, где команда Hyundai теряет победу незадолго до финиша – ранее такое происходило на этапах в Португалии и Италии.