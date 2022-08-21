Судьбу победы на Ралли Бельгия решил 10-секундный штраф

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Финальный день асфальтовой гонки в окрестностях Ипра стал дуэлью пилотов Hyundai и Toyota. Тянак начинал воскресенье с перевесом в 8,2 секунды, но победы на двух утренних допах одержал Эвансу. Однако отыграть валлийцу удалось лишь 1,5 с.

Было ясно, что ошибка любого из претендентов может стать решающей, но оба продолжали атаковать изо всех сил. На предпоследнем СУ19 чемпион мира 2019 года смог перехватить инициативу и отыграть полсекунды.

Завершавший программу бонусный участок Элфин вновь проехал лучше соперника, но Тянак все же удержался впереди. Судьбу победы решили 5 секунд. Отт стал сильнейшим в третий раз в сезоне, что несколько обострило борьбу за титул.

Впрочем, все могло завершиться совсем иначе, если бы в самый первый день ралли Эванс не опоздал на старт одного из участков из-за ошибки штурмана. Пилоту Toyota присудили 10-секундный штраф – как оказалось, именно он и решил судьбу победы.

Элфин Эванс, Toyota Gazoo Racing WRT Фото: Toyota Racing

Бельгийская гонка началась с серьезной аварии лидера сезона Калле Рованперы, а первая половина дистанции подарила болельщикам красивую дуэль партнеров по Hyundai Тянака и Тьерри Невилля. На домашней трассе последний понемногу наращивал преимущество, но вечером субботы поскользнулся на песке, который машины соперников вынесли на асфальт – и оказался в канаве.

Зрители попробовали помочь экипажу и даже вернули машину на трассу, однако ее повреждения оказались слишком серьезными и не позволили продолжить борьбу.

Третьим, отстав почти на две минуты, в итоге финишировал Эсапекка Лаппи из Toyota, для которого подиум стал третьим в сезоне и вторым подряд.

Из гонщиков топового зачета Rally1 гонку довели до конца еще лишь Оливер Сольберг с Такамото Кацутой. Для Оливера четвертый результат стал лучшим в карьере – сын чемпиона мира 2003 года Петтера Сольберга долго вел напряженный поединок с Адриеном Фурмо из M-Sport Ford, пока тот не разбил машину незадолго до финиша.

До этого Фурмо дополнительно потерял время из-за того, что во второй день ралли полиция остановила его экипаж на перегоне, что привело к опозданию на старт.

Кацута, несмотря на пятничные проблемы с коробкой передач, продолжил свою результативную серию и заработал очки на девятом этапе подряд.

После аварии в дебюте Калле Рованпера вернулся в гонку и сделал максимум возможного, заработав пять дополнительных очков на финальном бонусном допе. Это позволило финну сохранить уверенное лидерство в таблице с 203 очками. Его преследуют Тянак (131) и Эванс (116).

Для команды M-Sport Ford этап оказался разочарованием: еще до аварии Фурмо с трассы улетели представляющие ее Гус Гринсмит и Крейг Брин.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

Такое количество проблем у лидеров позволило подняться до шестой строчки итогового протокола сильнейшему гонщику класса WRC2 Стефану Лефевру. В этом же классе на самом последнем спецучастке Николай Грязин отыграл одну позицию, что позволило россиянину стать десятым в общем зачете и пятым в своей категории.

В списке участников гонки был и отец лидера Ф1 Йос Ферстаппен. Для 50-летнего голландца гонка складывалась неплохо до середины субботы. Он даже лидировал в зачете Masters Cup, но улетел с трассы и выбыл из борьбы.

Cезон WRC продолжится 9-11 сентября в Греции.

Результаты Ралли Бельгия