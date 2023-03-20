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Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия

Французский гонщик расширил свою программу и выйдет на старт ближайшего этапа

Том Ховард
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Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия
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Себастьен Ожье в этом году выступает в мировом ралли с частичной программой. За рулем Toyota он проехал первый этап в Монте-Карло, где стал сильнейшим, шведскую гонку пропустил, а в Мексике вернулся и вновь оставил всех соперников позади

Это позволило обладателю восьми титулов выйти на первую строчку в общем зачете – у Себа сейчас 56 очков, он опережает Тьерри Невилля (53), Калле Рованперу (52) и Отта Тянака (47).

Ожье изначально планировал проехать в нынешнем сезоне семь гонок, но не раскрывал, где именно выйдет на старт. В понедельник стало известно, что он выступит на ближайшем этапе в Хорватии, где уже побеждал на этом этапе в 2021 году.  

«Я старался выиграть бонусный СУ в Мексике именно для того, чтобы возглавить общий зачет, – объяснил 39-летний спортсмен. – Борьба складывается очень упорно, а лидерство обеспечит мне самую выгодную позицию на старте в Хорватии.

Мы все обсудили с командой и решили, что моя форма на асфальтовом покрытии принесет ей пользу. Такой выбор не был обязательным, но я рад, что мы к этому пришли».

Ралли Хорватия пройдет 20-23 апреля.

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