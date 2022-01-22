Спецучасток Ралли Монте-Карло остановили из-за аварии Эванса

Во время прохождения третьего субботнего спецучастка на Ралли Монте-Карло гонщик Toyota Элфин Эванс вылетел с трассы: перед прохождением правого поворота он поздно затормозил и зацепил травянистый холм. После удара машину повело в противоположную сторону, к небольшому обрыву. По итогу автомобиль зацепился за землю и остался стоять под наклоном.

Поскольку машина Эванса оказалась в опасном месте, спецучасток прервали красными флагами. До этого инцидента Элфин шел третьим в общем зачете и нагонял лидеров заезда. Скорее всего, теперь он не сможет побороться за победу.

Экипаж Toyota стал не единственным субботним пострадавшим: ранее в опасную аварию попал Оливер Сольберг.