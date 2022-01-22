Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Сын чемпиона мира попал в аварию на Ралли Монте-Карло
WRC / Ралли Монте-Карло Новости

Спецучасток Ралли Монте-Карло остановили из-за аварии Эванса

Машина Элфина оказалось в очень опасном месте

Спецучасток Ралли Монте-Карло остановили из-за аварии Эванса

Во время прохождения третьего субботнего спецучастка на Ралли Монте-Карло гонщик Toyota Элфин Эванс вылетел с трассы: перед прохождением правого поворота он поздно затормозил и зацепил травянистый холм. После удара машину повело в противоположную сторону, к небольшому обрыву. По итогу автомобиль зацепился за землю и остался стоять под наклоном. 

 

Поскольку машина Эванса оказалась в опасном месте, спецучасток прервали красными флагами. До этого инцидента Элфин шел третьим в общем зачете и нагонял лидеров заезда. Скорее всего, теперь он не сможет побороться за победу.

Экипаж Toyota стал не единственным субботним пострадавшим: ранее в опасную аварию попал Оливер Сольберг. 

Читайте также:
 
Поделились
Комментарии
Сын чемпиона мира попал в аварию на Ралли Монте-Карло
Предыдущая новость

Сын чемпиона мира попал в аварию на Ралли Монте-Карло
Загрузить комментарии

Самое важное:

Спецучасток Ралли Монте-Карло остановили из-за аварии Эванса
WRC WRC

Спецучасток Ралли Монте-Карло остановили из-за аварии Эванса

Сын чемпиона мира попал в аварию на Ралли Монте-Карло
WRC WRC

Сын чемпиона мира попал в аварию на Ралли Монте-Карло

Ожье рассказал, что замедлило его в пятницу на Ралли Монте-Карло
WRC WRC

Ожье рассказал, что замедлило его в пятницу на Ралли Монте-Карло

Леб по итогам пятницы вышел в лидеры Ралли Монте-Карло
WRC WRC

Леб по итогам пятницы вышел в лидеры Ралли Монте-Карло

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.