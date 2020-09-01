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WRC / Новость

Спа задумала невиданное – провести этапы двух чемпионатов мира в один уик-энд

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Спа задумала невиданное – провести этапы двух чемпионатов мира в один уик-энд
Автор:
, Главный редактор

Также бельгийская трасса станет первой, где за год пройдут этапы сразу четырех мировых автоспортивных первенств

Организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу объявили о переносе бельгийского этапа с первых выходных октября на 21-22 ноября. Напомним, что с прошлого года этот этап проходит на трассе в Спа – причем первая гонка на знаменитом треке принесла первую в карьере победу россиянину Тимуру Тимерзянову.

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Однако по-настоящему значимой эту новость делает другой факт. Дело в том, что в тот же ноябрьский уик-энд состоится Ралли Бельгия – последний этап чемпионата WRC. Причем в его программу должен входить спецучасток, часть которого будет проложена по легендарному автодрому. Это значит, что Спа может стать первой в истории трассой, которая в одни выходные примет этапы сразу двух чемпионатов мира в разных автоспортивных дисциплинах.

Уникальным будет и количество мировых первенств (4), которые посетили и еще посетят в 2020 году бельгийский трек – в августе в Спа прошли этапы WEC и Формулы 1.

Перекройка календарей из-за коронавируса вообще приводит ко множеству любопытных статистических явлений. К примеру, во вторые выходные сентября впервые за достаточно долгое время гонки Ф1 и MotoGP пройдут в одни выходные в одной стране (в Муджелло и Мизано соответственно). Хотя уникальным этот случай не станет: в начале пятидесятых автомобильный и мотоциклетный Гран При Швейцарии на протяжении нескольких лет и вовсе проводились совместно, на одной и той же трассе в Бремгартене в одни выходные.

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Об этой статье

Серия Ралли-Кросс , WRC
Автор Кирилл Качнов

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