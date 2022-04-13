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WRC / Ралли Португалия Новости

Сордо вернется за руль Hyundai на Ралли Португалия

Контракт пилота предусматривает выступления на четырех этапах в этом году

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Сордо вернется за руль Hyundai на Ралли Португалия
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Команда Hyundai подтвердила, что в Португалии выставит третью машину, за рулем которой будет Дани Сордо. Этап состоится 19-22 мая.

Для Сордо это будет первый старт в чемпионате мира по ралли в этом сезоне. Ранее он говорил Motorsport.com, что его контракт с командой предполагает участие в четырех этапах, но по факту их может быть как больше, так и меньше.

За свою карьеру Сордо пять раз финишировал в Ралли Португалия на подиуме. В прошлом году он стал там вторым, уступив Элфину Эвансу на Toyota.

В этом году Сардо уже принимал участие в гонках, став 13-м в своем классе в бахе Катара за рулем мотовездехода.

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