Сордо усилит состав Hyundai на Ралли Италия
Испанский гонщик во второй раз в нынешнем сезоне WRC выведет на старт третью машину Hyundai
Ветеран мирового ралли Дани Сордо сядет за руль Hyundai i20 Coupe WRC, составив компанию постоянным пилотам Тьерри Невиллю и Отту Тянаку.
Год назад именно он выиграл итальянскую гонку, одержав вторую победу в карьере. когда лидировавшего Тянака подвела машина.
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Ранее в нынешнем сезоне 37-летний спортсмен стартовал на «довирусном» этапе в Мексике, но там не добрался до финиша из-за поломки мотора.
Пока Hyundai продолжает политику ротации для третьей машины – кроме Сордо ее пилотировали Себастьен Лёб и Крейг Брин. Именно последний добился наилучшего результата, финишировав вторым в недавней гонке в Эстонии.
Ралли Италия пройдет на Сардинии 8-11 октября, до этого WRC еще проведет этап в Турции.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Италия
|Пилоты
|Дани Сордо
|Команды
|Hyundai Motorsport
|Автор
|Джейми Кляйн