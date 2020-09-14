Сордо усилит состав Hyundai на Ралли Италия

Ветеран мирового ралли Дани Сордо сядет за руль Hyundai i20 Coupe WRC, составив компанию постоянным пилотам Тьерри Невиллю и Отту Тянаку.

Год назад именно он выиграл итальянскую гонку, одержав вторую победу в карьере. когда лидировавшего Тянака подвела машина.

Ранее в нынешнем сезоне 37-летний спортсмен стартовал на «довирусном» этапе в Мексике, но там не добрался до финиша из-за поломки мотора.

Пока Hyundai продолжает политику ротации для третьей машины – кроме Сордо ее пилотировали Себастьен Лёб и Крейг Брин. Именно последний добился наилучшего результата, финишировав вторым в недавней гонке в Эстонии.

Ралли Италия пройдет на Сардинии 8-11 октября, до этого WRC еще проведет этап в Турции.