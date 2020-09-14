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WRC / Ралли Италия / Новость

Сордо усилит состав Hyundai на Ралли Италия

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Сордо усилит состав Hyundai на Ралли Италия
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Испанский гонщик во второй раз в нынешнем сезоне WRC выведет на старт третью машину Hyundai

Ветеран мирового ралли Дани Сордо сядет за руль Hyundai i20 Coupe WRC, составив компанию постоянным пилотам Тьерри Невиллю и Отту Тянаку. 

Год назад именно он выиграл итальянскую гонку, одержав вторую победу в карьере. когда лидировавшего Тянака подвела машина.

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Ранее в нынешнем сезоне 37-летний спортсмен стартовал на «довирусном» этапе в Мексике, но там не добрался до финиша из-за поломки мотора. 

Пока Hyundai продолжает политику ротации для третьей машины – кроме Сордо ее пилотировали Себастьен Лёб и Крейг Брин. Именно последний добился наилучшего результата, финишировав вторым в недавней гонке в Эстонии

Ралли Италия пройдет на Сардинии 8-11 октября, до этого WRC еще проведет этап в Турции.

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Италия
Пилоты Дани Сордо
Команды Hyundai Motorsport
Автор Джейми Кляйн

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