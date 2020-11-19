Сордо останется в составе Hyundai на финальном этапе WRC

В нынешнем сезоне мирового ралли у Hyundai есть два постоянных гонщика – Отт Тянак и Тьерри Невилль, – а третьего команда выбирает перед каждым этапом. В этом качестве уже выступали Себастьен Леб и Крейг Брин, а на предстоящей 3-6 декабря гонке в окрестностях Монцы за руль i20 сядет испанский ветеран Дани Сордо.

Организаторам WRC удалось провести в нынешнем сезоне всего шесть гонок (в том числе три до глобальной пандемии), и Ралли Монца станет седьмой и финальной. Сордо уже не раз выходил на старт этих соревнований, а в 2010 и 2013 году выигрывал их. Более того, в 2016-м он участвовал в гонке на Hyundai (на фото ниже).

Ранее в 2020-м он сошел в Мексике и одержал неожиданную победу на последней состоявшейся гонке на Сардинии.

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Даниэль Сордо, Марк Марти, Hyundai i20 WRC, Hyundai Motorsport Фото: Лука Россини / Алессио Моргезе

Изначально планировалось, что титулы в мировом ралли будут разыграны на двух финальных этапах, но бельгийскую гонку в итоге отменили.

В Монце Сордо должен будет помочь Hyundai в борьбе с Toyota – сейчас корейцы выигрывают у соперников семь очков.

В личном зачете главным фаворитом является Элфин Эванс: валлийский пилот Toyota опережает Невилля на 24 очка, а Тянака – на 28. Одна гонка позволяет заработать, с учетом бонусов, 30 баллов.

Тем временем организаторы европейского раллийного чемпионата объявили об отмене финала, который должен был пройти в декабре в Спа – участникам ERC теперь также осталось провести всего одну гонку. Она состоится в финальный уик-энд осени на Канарах.